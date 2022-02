KLARE: Stavanger by er klare for gjenåpning, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til VG.

Håper på lettelser: − Vi er klare for gjenåpning nå!

Både Stavanger og Kristiansand er klare for gjenåpning til tross for høyt sykefravær. Men Trondheim-ordfører Rita Ottervik mener man burde holde igjen før et totalt frislipp.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger jobber regjeringen med å planlegge for en ny pressekonferanse om gjenåpning mot slutten av denne uken.

Den eventuelle pressekonferansen avhenger av de faglige rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Disse leveres fortløpende.

– Vi er klare for gjenåpning nå!, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) kontant VG.

– Det er en del sykefravær, men vi har rigget oss for å komme gjennom det. Vi følger situasjonen kontinuerlig, sier hun om smitte- og sykefraværstallene i byen.

Nessa Nordtun tror folk flest er klare for gjenåpning etter nesten to år med innstramminger og tiltak.

– Vi trenger absolutt å komme tilbake til den friheten vi er så vant med. Det skal bli utrolig godt å komme tilbake igjen, men samtidig må vi være forberedt på at det kan komme nye situasjoner og nye mutasjoner i fremtiden, sier Stavanger-ordføreren.

TØFFE TIDER: Ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap) innrømmer at belastningen fra det høye sykefraværet er tøff, men han håper toppen snart er nådd.

– Nesten ikke mulig å skaffe vikarer

– Vi hadde ny rekord i smittetall i dag, så vi er nok ikke helt over toppen enda. Det er ingen dramatisk økning i innleggelser, og det er få på intensiven, så vi har samme utvikling som ved andre sykehus, sier ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap) til VG.

Han påpeker at sykefraværet er den største utfordringen i kommunen.

– Vi klarer å håndtere det, men det er klart at vi ligger på grensen både i skoler, barnehager og helse- og omsorg, sier han og legger til:

– Jeg fikk beskjed i går om at det nesten ikke er mulig å skaffe vikarer.

På spørsmål om kommunen er klar for gjenåpning regner ordføreren i sørlandsbyen med at det skal gå.

– Vi regner med at smitten ikke kommer til å stige så mye mer. Sånn sett er det sykefraværet som er utfordringen. Stiger det ikke mer nå skal det gå, sier Skisland og legger til:

– Det har vært en enorm belastning over lang tid for ansatte, spesielt i skolen, i barnehager og innen helse og omsorg, men ser man lyset i horisonten så kan det hjelpe, sier han.

HOLD AN: Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) mener kommuner bør holde på noen av tiltakene som bremser sykefraværet.

– Klokt å fortsette med noen tiltak

– Sykefraværet merkes best i barnehager der avdelinger må stenge eller åpningstid må reduseres, skriver ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), i en SMS til VG.

Hun påpeker at antall smittede og antall innleggelser har økt den siste tiden.

– Det er fortsatt viktig at arbeidsgivere og kommuner bremser sykefraværet for å bidra til at det er et håndterbart fravær, skriver hun.

På spørsmål om trønder-hovedstaden er klar for gjenåpning maner Ottervik til forsiktighet.

– Jeg tror det er klokt å fortsette med noen av tiltakene som bremser sykefraværet fortsatt. Det har gått greit så langt, men det er ikke smart å ha en gjenåpningsfest enda, oppmykning er fint, skriver hun til VG.