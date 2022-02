Ber regjeringen avlyse eksamen

Onsdag fremmer partiet Rødt forslag om å avlyse eksamen våren 2022. Lederen av Stortingets utdannings- og forskningskomite er bekymret for elevene.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Selv er elevene delt og debatten raser på mange skoler.

– Vi ber regjeringen avlyse eksamen fordi vi nå har hatt to år med pandemi. Det har ført til en uforutsigbar skolehverdag for elever, lærer og foresatte. Det er viktig å få en avklaring nå, sier Hege Bae Nyholt (Rødt) til VG.

Hun leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og fremmer nå forslaget: «Stortinget ber regjeringen avlyse muntlige og skriftlige, sentralt gitte eksamener for ungdomsskoler og videregående skoler våren 2022».

– Vi mener eksamen må avlyses fordi det har vært veldig stor variasjon i skolehverdagen rundt om i landet. Noen steder har det vært åpent, andre steder stengt, sier Nyholt.

Lederen av utdannings- og forskningskomiteen er bekymret for at elever risikerer å betale en dobbelt pris. At de etter en svekket undervisning under pandemien får en eksamen de ikke er forberedt på.

– Vi må ta inn over oss at disse to årene har gjort noe med læringssituasjonen. Det har vært en ulik skolehverdag for elever rundt om i landet. Vi må ta inn over oss konsekvensene pandemien har skapt. Det ble også et annerledes år i 2022, sier hun.

Anbefalt å avlyse

Nyholt mener det er fornuftig å avlyse eksamen for å skape forutsigbarhet fremover.

Det var mandag sist uke at Utdanningsdirektoratet (Udir) anbefalte regjeringen å også avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. I en risikovurdering ved gjennomføring av eksamen i skolen våren 2022 mener de at eksamen ikke burde gjennomføres. Det gjør de på grunn av at pandemien har påvirket undervisningen ulike rundt om i landet.

Det er kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) som de nærmeste dagene skal ta en avgjørelse om vårens eksamen skal gjennomføres eller avlyses. Våren 2020 og 2021 ble både skriftlig og muntlig eksamen avlyst på grunn av coronapandemien.

Utdanningsforbundet er tydelige på at det er viktig med en avgjørelse raskt.

– For noen vil det kanskje føles urettferdig å ikke ha eksamen, og for andre ikke. Hvis eksamen avlyses må det også ha noe å si for videre utdanning for de som velger å gjøre det. Pandemien påvirker hele utdanningsløpet og det gjelder å ta hensyn, sier Nyholt

Hun håper regjeringen avlyser eksamen så fort som mulig.

– Det vil skape forutsigbarhet for elever som har levd i en uforutsigbar stund lenge.

Unge er uenige

Elevene og politikerne er uenige om eksamen burde gjennomføres eller ikke. Sist uke var VG på Hersleb videregående skole i Oslo. Der var elvene delte om saken, noe ønsket en avlysning:

– Jeg synes ikke det er så lurt, sa Guro (18) ti VG.

