ISOLASJON: Mia Kathrine Sjem fullfører isolasjonen selv om hun ikke må.

Kravet om isolasjon er fjernet, men Mia Kathrine holder seg hjemme

Mia Kathrine Sjem er smittet av corona og kommer til å fullføre isolasjonen, selv om hun ikke må. Også hvis hun blir smittet på nytt tar hun fire dager hjemme.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Nå nettopp

– Kjære alle sammen, denne dagen har vi ventet på. Vi fjerner alle coronatiltakene.

Slik startet statsminister Jonas Gahr Støre dagens pressekonferanse der blant annet meteren og munnbind fjernes.

Også kravet om isolasjon fjernes. Nå er det kun en anbefaling å holde seg hjemme hvis man er coronasmittet.

Men smittede Mia Kathrine Sjem vil ikke ta noen sjanser og holder seg hjemme til isolasjonen er ferdig.

Vil være på den sikre siden

Mia Kathrine Sjem har testet positivt for corona og har en dag igjen av isolasjon. Og den kommer hun til å fullføre.

– Jeg sitter heller den ekstra dagen bare for å være på den sikre siden. Det har vært mye snakk om at corona er farlig og at ikke alle tåler det. Jeg tenker vi må ta noen forholdsregler for besteforeldrene og oldeforeldrene rundt oss, sier Sjem til VG.

Også hvis hun blir smittet på nytt kommer hun til å ta fire dager i isolasjon.

– Jeg velger heller å sitte i fire nye dager, enn å smitte noen som ikke tåler det, sier Sjem.

Etter nesten to år med strenge tiltak kommer lettelsene ganske brått på Mia Kathrine Sjem.

– Det er veldig rart. Det har vært så strenge krav så oppheves det plutselig, sier hun.

Men hun sier det føles godt at tiltakene nå er borte.

CORONA: Mia Kathrine Sjem sammen med samboeren Edvard Andre Sjem og barna Maiken Sofie og Stine Elise. Både mor og far har fått corona.

Vil også holde barna hjemme

Lettelsene i coronaregler gjelder også barn og unge.

Skoleelever og barnehagebarn kan nå gå på skolen og i barnehagen selv om de er smittet. Så lenge de ikke føler seg syke og har vært feberfri i 24 timer.

De trenger heller ikke teste seg for corona selv om de har symptomer.

Mia Kathrine Sjem har to små barn hjemme.

– På en måte skjønner jeg det at barna skal i barnehage, men noen barn i barnehagen tåler ikke sykdom like godt. Hvis de blir smittet så velger jeg å holde de hjemme i noen dager, sier Sjem.

I morgen blir den minste to år gammel, og det skal feires med kaker, men uten besøk.

– Bruke sunn fornuft

Også Stine-Mari Jensen er i corona-isolasjon nå. Hun synes det er greit å kunne ha lov til å gå ut en tur.

– Men jeg forkjølet enda så jeg kommer til å ta noen forholdregler og bruke sunn fornuft, sier Jensen til VGTV:

Fra påbud til anbefaling

Mange påbud og krav erstattes nå med råd og anbefalinger. Som råd om å holde seg hjemme hvis man er smittet med corona.

– I tillegg til rådene har vi en generell anbefaling om å tenke selv og bruke sunn fornuft, sa helseminister Ingvild Kjerkol på pressekonferansen.

Anbefalingen om å holde seg hjemme etter coronasmitte skal vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

Det anbefales også for voksne å fortsatt teste seg hvis man får symptomer.