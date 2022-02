TOMT: Studenter har savnet fysisk undervinding, det gir store utsalg i Studiebarometeret.

Studenter reagerer på undervisningen under pandemien

Den digitale hjemmeundervisningen under pandemien blir slaktet av norske studenter. Under halvparten mener det ble laget gode opplegg, viser en fersk undersøkelse.

«Studentene har opplevd at mesteparten av undervisningen har blitt gjennomført digitalt fra høsten 2020» står i det i Studiebarometeret 2021.

Resultatene fra undersøkelsen ble publisert tirsdag. Flertallet av studentene mener at nettundervisningen er mindre motiverende.

Studentene ved norske universiteter og høyskoler blir hvert år blir spurt om hva de synes om studiet. I årets undersøkelse har rundt 30 000 studenter svart. Studiebarometeret er gjennomført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Tiltakene mot corona har de siste årene har ført til at studentenes opplevelse av det faglige og sosiale læringsmiljøet er blitt svekket.

– Studentene sier klart ifra om at coronapandemien har gått utover læringsmiljøet og at nettundervisningen har vært negativ for utdanningskvaliteten, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje til VG.

Sist undersøkelse ble gjennomført viste den at norske studenter var mer ensomme og savnet det sosiale miljøet under pandemien.

Info Dette er noen av hovedfunnene i rapporten Flere studenter er mindre fornøyde med faglig og sosialt læringsmiljø i 2021 sammenlignet med 2019 og tidligere år. På nasjonalt nivå har NOKUT ikke observert større endringer på et enkeltspørsmål i så lenge Studiebarometeret er gjennomført.

Kun 45 prosent mener at det ble laget gode opplegg for nettbasert

undervisning.

1 av 3 studenter mener de ikke er godt integrert i et sosialt studentmiljø.

Rundt 2 av 3 rapporterer at over halvparten av undervisningen har foregått på nett.

1 av 3 studenter er ikke tilfredse med antall tilbakemeldinger de får fra faglig ansatte på arbeidet sitt. Studenter har i flere år vært misfornøyd med antallet tilbakemeldinger.

Overordnet er studentene fornøyde med studieprogrammet de går på. Resultatene for 2021 viser i all hovedsak at studentene er omtrent like fornøyde som i 2020. På de fleste områdene er studentene også like fornøyde som de var i 2019. Kilde: Studiebarometeret 2021 Vis mer

NOKUT-direktøren mener årets resultater nok en gang bekreftet at studentene har blitt hardt rammet av pandemien, både faglig og sosialt

Hva slags corona-effekter ser vi i år?

– Under halvparten av studentene oppgir å ha blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø. Studentene mener også at nettundervisningen går utover utdanningskvaliteten og motivasjonen. Nesten seks av ti mener kvaliteten på utdanningen ville vært bedre dersom mer av undervisningen var fysisk, mens over seks av ti svarer at nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning, sier Vinje.

Det er ved OsloMet, Høgskolen i Østfold og Oslo Nye Høyskole det er flest studenter som føler at de ikke er blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø.

Ulik mengde nettundervisning

Det er studentene som går filosofi, medisin og sykepleie som i størst grad har opplevd at en stor mengde at forelesningene har vært digitale. Over 80 prosent av disse studenten oppgir at halvparten eller nesten all undervisning har vært nettbasert siden høsten 2020.

Sykepleiestudentene har hatt en markant nedgang i tilfredshet av studiet, de er også blant dem som har jobbet mest ved siden av undervisningen.

CORONA: Effekten av at undervisningen ble flyttet digitalt gir utsalg i årets undersøkelse sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– De mest fornøyde studentene finner vi på arkeologi, religion, og matematikk og statistikk. I den andre enden av skalaen er sykepleie, grunnskolelærer og lektorutdanning, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, ønsker at studenter skal få tid til å studere og ikke måtte jobbe.

– Studenter som oppgir at de bruker mer tid på betalt arbeid er også studenter som er minst fornøyd. Dette er studenter som har blitt bedt om å jobbe ekstra i pandemien, sier NSO-leder Todnem Lund.

Sykepleierstudenter har en markant nedgang i tilfredshet av studiet i år. Emily Kolstad Stephensen (26) er nyutdannet sykepleier.

Har du noen tanker om hvorfor det er sånn?



- Jeg tror det er slik fordi studiesteder, praksisplasser og regjeringen gjør det vanskelig å gjøre individuelle tilpasninger for studentene. Jeg og flere andre studenter har hatt lyst å hjelpe til både på arbeidsplass og praksisplass, men dette ble vanskelig når man måtte velge om man ville prioritere praksis i form av utdannelse eller privat jobb.

Sykepleiestudenter er blant dem som jobber mest ved siden av studiene. Hva tror du er grunnen?

– At det er et økt behov for mennesker i helsevesenet. Jeg har opplevd at flere arbeidsgivere ved praksisplasser tilbyr studenter ekstrajobb etter endt praksis.

Du har tidligere skrevet om at det er vanskelig å kombinere sykepleiestudiene med jobb, opplever du det fremdeles slik?

– Da jeg fremdeles var student opplevde jeg at det var vanskelig å kombinere jobb og studiet fordi halve studiet består av seks praksisperioder på to måneder hver. Der jeg studerte var det lagt opp til å ha praksis omtrent fire dager i uken, samt en studiedag. Dette gjør at man på to måneder kun har to dager igjen i uken til å jobbe for å tjene penger.

Jobber mer

I snitt bruker studenter nå 11 prosent mer tid på betalt arbeid, sammenlignet med fjorårets resultater. Det utgjør nesten en time mer i uken.

Studentene svarer i årets undersøkelse at de bruker 8,8 timer i uken, det er en økning fra 7,9 i 2020.

– Det er også en klar økning når vi sammenligner med årene før 2020. Noe av denne økningen kan sannsynligvis tilskrives pandemien. Sammenlignet med 2019 har økningen vært spesielt stor i profesjonsstudier innenfor helsefag. I tillegg ser vi en klar økning blant barnehagelærer, og grunnskolelærerutdanningene, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Vinje forteller at funnene viser at fysiske forelesninger har fungert bra enkelte steder og mindre bra andre steder.

– Hovedbildet er at studentene er lei av å følge mye av undervisning via skjerm. Nettundervisning i seg selv har mange positive sider og er kommet for å bli. Derfor er det er viktig at institusjonene bruker tilbakemeldingene, erfaringene og forskningsresultater som nå kommer til å legge til rette for god pedagogisk bruk av digital undervisning i fremtiden.

– Vi er bekymret

NSO-leder Tuva Todnem Lund mener akademia hadde behov for det digitale løftet som skjedde i undervisningen under corona.

– Lærdommen fra digital undervisning gir mange muligheter, men den må fungere som et supplement og ikke erstatning, sier Todnem Lund.

Hun mener det må komme en plan for å følge opp studentene som melder om svekket faglige og sosialt miljø.

– Veldig mange opplever at de ikke har lært det de skal. De har ikke fått den kvaliteten som de skulle hatt i undervisningen, og samtidig så ser vi at mange mister motivasjon til å studere, sier Todnem Lund.

NSO-leder Tuva Todnem Lund.

NSO-lederen forteller at resultatene i undersøkelsen var ventet, men at resultatet er bekymringsverdig og trenger oppmerksomhet fremover. Hun håper studiestedene tar hensyn til resultatene når de planlegger kursen etter pandemien.

– Vi er bekymret for studentenes tilværelse også ut av pandemien. Det er bra vi får mer fysisk undervisning nå, men vi må ha fokus på hvordan studenter og unge skal følges opp ut av pandemien. Det er naivt å tro at alt er som det var og at vi kan fortsette som før.

33,6 timer i snitt

Det er fortsatt arkitektur- og tannlegestudenter som oppgir å bruke mest tid på studiene. De oppgir å bruke 44, 6 – 45,9 timer i uken på faglige aktiviteter. Studentene som oppgir å bruke minst tid er de som går hotell- og reiselivsfag, det svarer at de bruker 24,8 timer.

I snitt bruker norske studenter 33,6 timer per uke. Det er litt lavere enn i undersøkelsen fra 2020 da tallet var 34,2 timer, arkitektur- og tannlegestudenter synker også sammenlignet med tallene som kom 2020.

Flertallet av norske studenter er fortsatt fornøyde med studieprogrammet sitt.

– At nedgangen ikke er større enn hva den er tyder på at høyskolenes og universitetenes grep for å motvirke de negative effektene av pandemien i stor grad har fungert, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.