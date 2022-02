Rotevatn (V): − En uklok utnevnelse

Sylvi Listhaug (Frp) og Sveinung Rotevatn (V) er blant dem som er kritiske til utnevnelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Listhaug mener ansettelsen kan se ut som kameraderi.

Tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef i Norge. Han er i dag generalsekretær i NATO.

Under pressekonferansen fredag sa Stoltenberg at han beholder sitt medlemskap i Arbeiderpartiet. 62-åringen har vært medlem siden han var 14 år.

Før utnevnelsen gikk Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru ut og sa det var betydelig uro i Høyre for hva en utnevnelse av Stoltenberg vil ha å si for Norges Banks uavhengighet.

Nå gratulerer hun Stoltenberg med jobben.

– Det er ingen tvil om at han er kvalifisert for stillingen med sin lange og brede erfaring fra krevende lederjobber i Norge og internasjonalt. Det er regjeringens privilegium å utnevne sentralbanksjef, og Høyre tar valget til etterretning.

Hun viser til at økonomer, kommentatorer og politikere fra alle partier, unntatt Ap og Sp, har uttrykt bekymring for hva en utnevnelse av Stoltenberg vil kunne ha å si for sentralbankens tillit og opplevde uavhengighet.

GRATULERER: Høyres nestleder Tina Bru gratulerer Stoltenberg .

– Denne uroen bunner ikke i Stoltenbergs kvalifikasjoner, men i hans bindinger som tidligere statsminister og gjennom flere tiår profilert Arbeiderparti-politiker. På toppen av alt er han nær venn av landets statsminister. Disse bekymringene gjelder fremdeles. Det hviler derfor et stort ansvar på Stoltenberg selv og på regjeringen fremover.

Frp: – Ikke god prosess

Sylvi Listhaug (Frp) sier til VG at hun mener ansettelsen kan tolkes som en partiansettelse.

– Det er ingen tvil om at Jens er en dyktig person. Utfordringen er at han har tette bånd til regjeringen, sier Frp-lederen.

Hun mener det er grunnlag for å stille spørsmål ved ansettelsen og mener det kan se ut som kameraderi.

– Prosessen er ikke god og derfor er det definitivt behov for å gå inn i den. Vi mener at man i 2022 burde tenkt på Norges Banks uavhengighet, ved at man ikke ansetter tidligere politikere i den typen rolle.

Venstre: Uavhengigheten svekkes

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn mener regjeringen burde lyttet til Stortingets flertall.

– Det er en uklok utnevnelse, og det er overraskende at regjeringen gjør det. Det er mange ting en regjering kan bestemme, men som likevel er uklokt av regjeringen å gjøre. Det her er en av de tingene.

Han er kritisk til at regjeringen velger hva han kaller en partipolitiker.

– Det gjør at uavhengigheten til Norges Bank svekkes. Det er synd. Det må gjøres en stor jobb fremover for å gjenoppbygge den troverdigheten som Norges Bank bør ha og må ha i Norge, sier Rotevatn.

Info Derfor er valget omstridt Beslutningen om å utnevne Jens Stoltenberg til sentralbanksjef er omstridt av flere grunner: Han har nære bånd til dagens regjering og er venn med statsminister Jonas Gahr Støre.

Det har skapt frykt for at Norges Bank skal bli for politisk styrt - for eksempel ved at Stoltenberg skal ta politiske hensyn når renten fastsettes.

Ikke siden etterkrigstiden har tidligere politikere vært sentralbanksjef. De siste tiårene er bankens uavhengighet blitt vektlagt, med fagøkonomer som sjefer. De har gjerne hatt bakgrunn fra finansdepartementet.

Selv om det er regjeringen som avgjør dette alene, har en nær samlet opposisjon uttrykt skepsis. Dette er svært uvanlig. Vis mer

Halvorsen: – Klok beslutning

– Det var en klok beslutning av Trygve, sier tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen til VG.

Hun mener Norge har fått en meget kompetent sentralbanksjef.

– Det er trygt å vite at vi har en sentralbanksjef som har erfaring fra å håndtere mange kriser, for jeg tror det kan bli ganske krevende farvann fremover, sier Halvorsen.

VENNER: Statsminister Jens Stoltenberg og SV-leder Kristin Halvorsen avbildet sammen i 2011.

Den tidligere SV-lederen var Norges første kvinnelige finansminister i Stoltenberg II-regjeringen i 2005–2009.

Om opposisjonens kritikk sier Halvorsen:

– Jeg kjenner Jens godt. Han kommer til å sikre sentralbankens uavhengighet og vil ikke skjele til politiske interesser i rentebeslutninger og andre saker.

Hun viser til at Stoltenberg har vært ute av norsk politikk i mange år.

– Som Natos generalsekretær har jeg ikke sett spor av at han har favorisert sine egne politiske venner eller Norge som nasjon, sier Kristin Halvorsen.

SV: – Vil bli stilt spørsmål

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) derimot sier at det er uklokt å utnevne en tidligere statsminister til jobben.

– Stoltenberg har sikkert god rolleforståelse, men det er heller ikke den sentralbankens uavhengighet skal være avhengig av. Den er særdeles godt festet i loven.

Hun er ikke i tvil om at det systematisk vil bli stilt spørsmål ved en tidligere statsminister i rollen som sentralbanksjef.

– Det vil kunne være en utfordring for de viktige oppgavene en sentralbank skal stå i.

Kaski ønsker Stoltenberg lykke til i jobben:

– Det viktigste er at vi får en sentralbanksjef som skjønner sin rolle.

– Får det som de vil

Tidligere finansminister for Høyre og riksrevisor Per Kristian Foss gratulerer Stoltenberg.

- Selv om jeg mener det var galt å velge en så typisk partipolitiker til stillingen.

Foss hørte den nye sentralbanksjefen si at han vil legge vekt på Norges Banks integritet.

- Dette vil bli fulgt med kritiske øyne og særlig oppmerksomhet fra opposisjonspartiene.

- Tror du hans virke vil få en partipolitisk slagside?

- Det håper jeg og regner jeg med at han unngår.

Den tidligere Høyre-politikeren så det som en absolutt mulighet at Ida Wolden Bache kunne blitt utnevnt.

- Men jeg er ikke overrasket. Har du litt historie bak deg i norsk politikk, er du vant til at sosialdemokrater ofte får det som de vil, sier Per Kristian Foss.

LO gratulerer

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med jobben som sentralbanksjef, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun sier at Stoltenberg har alle forutsetninger for å lede Norges Bank på en god måte i en tid med stor usikkerhet globalt.

– Norge skiller seg fra mange andre land ved at den norske modellen legger grunnlaget for høy sysselsetting, jevn fordeling og en godt utbygd velferdsstat. Det er viktig at sentralbanksjefen forstår pengepolitikkens bidrag til dette, sier Følsvik.

MDG: – Dristig valg

MDGs Une Bastholm kaller ansettelsen et «dristig valg».

– De har valgt ikke å lytte til Stortinget.

Hun mener at det verste som kan skje, er at «sjefen begynner å ta hensyn til hvordan noe slår ut for regjeringens politiske prosjekt».

– Dette er en sentralbanksjef som allerede før han har gått på, er omstridt, fordi han har tette bånd til statsministeren og statsministerens parti. Sentralbanksjefen skal være uavhengig, sier Bastholm.

Rødt: 1–0 til «maktspilleren»

Rødts stortingsrepresentant Aydar Seher sier det er 1–0 til «maktspilleren Stoltenberg».

– Det som er viktig, er at det har vært en seriøs prosess, at det ikke har vært noe kameraderi. For hvor høy renten skal være, er alt annet enn upolitisk – og det kan være en utfordring for Stoltenberg når han skal være upolitisk.

Gro Harlem Brundtland (82), som står Jens Stoltenberg nær, har på forhånd bestemt seg for at hun ikke ønsker å kommentere utnevnelsen – uansett utfall.

Det meddeler den tidligere statsministeren for Ap til VG via sin rådgiver Jon Mørland.

Tidligere finansminister Siv Jensen ba Jens Stoltenberg trekke seg som kandidat.

Fredag skriver Siv Jensen i en sms til VG:

– Jeg har ikke tenkt å kommentere, tror jeg.