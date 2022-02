Skal ha fortalt kvinner at han jobbet i E-tjenesten – tiltalt for bedrageri

En 39 år gammel mann er tiltalt for grovt bedrageri mot to kvinner i 40-årene, som han skal ha vært kjæreste med samtidig.

Han sa var i Pakistan, reiste med statsminister Erna Solberg, drev spaning og lærte opp andre i spionasje.

Men ifølge politiet lurte den 39 år gamle mannen kjærestene sine til å tro at han hadde en godt betalt statlig jobb, samtidig som han utnyttet dem økonomisk.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar, sier forsvarer Heidi Ysen.

Forsvarer: Heidi Ysen forsvarer mannen som nå må møte i retten, anklaget for bedrageri og trusler.

39-åringen er tiltalt for grovt bedrageri på drøyt en million kroner av den ene kvinnen ved at han fikk henne til å låne ham penger. Ifølge politiet skal mannen først ha sagt at han jobbet i Økokrim – og at han senere fikk jobb i Etterretningstjenesten.

Ifølge tiltalen var de to kjærester fra november 2017 og frem til nyttårsaften 2020.

Fra mars 2019 og ut 2020 var 39-åringen også kjæreste og samboer med en annen kvinnen i 40-årene. Ifølge tiltalen fikk mannen denne kvinnen til å lease en Tesla i sitt eget navn.

Også overfor henne skal 39-åringen ha hevdet å ha en godt betalt jobb i Etterretningstjenesten. Ifølge tiltalen var han ikke i stand til å betale leasingavtalen, og dette medførte en fare for tap for denne kjæresten.

39-åringen er også tiltalt for trusler mot ekssamboeren.

Et utdrag av meldinger mannen sendte.

– Han levde et dobbeltliv. Han rundlurte oss. Han er høflig, sjarmerende og kan snakke for seg, sier den ene kvinnen.

Hun forteller videre at mannen sa sjefen at hans i Etterretningstjenesten het Larsa.

– Jeg var flere ganger og hentet ham hos denne sjefen. Det viste seg senere at det var der den andre kvinnen bodde, sier hun.

De to kvinnene fant etter hvert ut om hverandre og konfronterte mannen. Etter oppdagelsen og bruddet har de to blitt nære venner.

Den ene kvinnen ringte opp mannen på en videosamtale, hvorpå den andre kvinnen introduserte seg i bildet for ham i løpet av samtalen. Mannen stilte seg fortsatt uforstående til at han skulle ha gjort noe galt.

– Vi vet begge hvordan det er å bli rundlurt. Det har vært veldig tøft. Vi har begge hatt behov for psykologisk hjelp det siste året, sier kvinnen.

Ingen av dem ønsker å stå frem med navn, av hensyn til nær familie. De ønsker likevel å advare andre sånn at ikke flere blir bedratt.

– Alt vi har fått vite har kommet som et sjokk, jeg trodde jeg kunne stole på kjæresten min, sier den andre kvinnen.

Flere tidligere dommer

Aktor i saken er politiadvokat Erlend Hals Bakke i Oslo politidistrikt.

– Mannen hevdet at han jobbet i Etterretningstjenesten. Men det er ingen holdepunkter for at han har jobbet der eller i Økokrim, sier Bakke.

Mannen er dømt tre ganger tidligere, blant annet to ganger for bedrageri.

I de tre dommene har mannen oppgitt å jobbe som fjellguide, butikkmedarbeider og skiinstruktør.

Politiadvokat Erlend Hals Bakke i Oslo politidistrikt

Tiltalt for å ha truet med personlige bilder

39-åringen er også tiltalt for trusler mot den ene kvinnen. Ifølge tiltalen skal 39-åringen ha ringt sin ekssamboer gjentatte ganger og sendte henne flere meldinger, med personlige bilder og videoer han hadde tilgang til.

Bildene og videoen ble etterfulgt av teksten: «Foreslår du ringer tilbake», ifølge tiltalen.

Kort tid etterpå ble det gjennomført en telefonsamtale mellom ham og ekskjæresten der han blant annet sa: «Ja, dette er en trussel. Dette er en trussel.»

Ekssamboeren ble redd for at han ville spre bildene av henne, ifølge tiltalen.

Straffesaken mot 39-åringen er berammet til å bli behandlet av Oslo tingrett 23. og 24. mars i år.