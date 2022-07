SØRLANDSTUR: Her er «Big Beaver» på vei inn mot Kristiansand lørdag formiddag.

Mystisk luksusyacht suser videre: − Folk har reagert

KRISTIANSAND (VG) En overdådig luksusyacht i full fart gjennom skjærgården. En kryptisk svenske, et gåtefullt privatfly og et sprekt seilas over Skagerrak. Igjen står en rekke ubesvarte spørsmål.

Hundretusenvis av nordmenn har sett videoen av luksusyachten som suser gjennom et smalt sund i Søgne. Denne uken har mystiske «Big Beaver» blitt observert ulike steder i Sørlandets skjærgård. Flere vitner forteller om uaktsom kjøring.

Lørdag tok yachten en rask tur innom Kristiansand havn. Her har den blitt helgens store snakkis.

Båtfolket nyter solsteik, «rægår» og sjøluft – men et spørsmål går igjen:

Hvem i all verden eier den 25 meter lange luksusyachten fra Cayman Islands?

VG har forsøkt å nøste opp i trådene.

SØRLANDSTUR: Lørdag var luksusyachten på en kort visitt i Kristiansand. Ingen vet hvem som eier båten.

– Folk har reagert

Det mye omtalte sundet ligger nord for Herøya, like ved Ny-Hellesund i Søgne. Ifølge Båtmagasinet er fartsgrensen her fem knop.

Det er langt lavere enn farten som yachten på videoen fører, og mannskapet har blitt kritisert for dårlig sjømannskap fra flere hold.

– Det er den sykeste båtvideoen jeg noensinne har sett, fastslår Tor Øyvind Haave.

Han ligger til kai med seilbåten sin i Kristiansand havn. Også Haave undrer over hvem eieren av den mystiske yachten kan være.

«Big Beaver» er en Delta 88 Carbon-yacht på 25,72 meter og 45 tonn, ifølge Båtmagasinet. Den skal ha en toppfart på rundt 38 knop, som tilsvarer omtrent 70 kilometer i timen.

Det eneste som er kjent om yachtens eierskap og opprinnelse, er at den er registrert i det karibiske skatteparadiset Cayman Islands.

UNDRES: Tor Øyvind Haave trives godt til sjøs og er på seilbåtferie i Kristiansand. Han lurer på hvem som eier «Big Beaver».

Tone Bø er på besøk hos noen venner som ligger til kai i havnen i Kristiansand. Hun skjønner med en gang hvilken båt VG spør etter:

– Den var det første vi hørte om da vi kom hit i dag. Folk har reagert, forteller hun.

PÅ FERIE: Tone Bø og døtrene hennes, Lea og Bea Bø Berge, har tilbrakt lørdagen på besøk hos noen venner i Kristiansand havn.

Bø så ikke yachten selv, men venninnen Elisabeth Ersdal fikk et glimt av den i havnen lørdag:

– Det så ut som den hadde dårlig tid, for den kjørte rett ut igjen, forteller hun.

– Kjørte den fort?

– Ikke verre enn de andre!

Ersdal ler og understreker at yachten kjørte «helt normalt».

– Vi visste jo om den fra før, at den var stor og hadde kjørt litt rart. Vi hadde uansett tatt den godt imot om den kom helt inn her, sier hun.

– Men vi hadde nok vært flere enn to på dekk!

VELKOMMEN: Elisabeth Ersdal så «Big Beaver» i havnen lørdag. – Vi hadde uansett tatt den godt imot, sier hun.

«En jättegreie»

«Big Beaver» dro aldri inn til land lørdag. I stedet vugget den i sjøen like utenfor Kristiansand havn i noen minutter. En ukjent svensk passasjer ble fraktet inn til land av en forbikjørende småbåt, ifølge Fædrelandsvennen.

– Når vi reiser rundt i Middelhavet er det ingen som legger merke til

båten. Men når man er i Norge blir det en «jättegreie». Det er jo som om

man er om bord på et krigsskip, sa mannen til avisen.

På spørsmål om det er han som eier båten, svarte svensken følgende:

– Nei, jeg er bare en gjest om bord som skal reise hjem.

Privatfly til Sverige – båttur til Danmark

Visstnok skulle mannen rekke et fly.

Ingen sammenheng er bekreftet, men kort tid etter at svensken trådte i land ved havnen i Kristiansand sentrum, tok et privatfly av fra Kjevik lufthavn.

Klokken 15.10 lørdag satte flyet kursen mot Trollhättan på den svenske vestkysten, ifølge data fra flyovervåkningstjenesten Flight Radar. Etter et kort stopp i Trollhättan satte flyet kurs mot Stansted utenfor London. Der landet flyet klokken 17.58.

«Big Beaver», derimot, dro raskt videre. Denne gangen mot Danmark.

Med en hastighet på over 26 knop, tok ikke turen lange tiden.

Klokken 17.53, altså knappe fire timer etter at båten forlot Kristiansand, sporet VG opp båten via et webkamera på i Frederikshavn. Den suste inn i bakgrunnen av et Stena Line-skip og inn mot havnen.

Søndag kveld ligger «Big Beaver» fortsatt på samme sted, ifølge Marine Traffic.

I FREDRIKSHAVN: Her er Big Beaver på vei inn til Fredriksand, fanget opp av et webkamera i havnen. FULL OVERSIKT: En skjern på havnekontoret i Kristiansand viser «Big Beaver» suse over Skagerrak. Fartsmåleren viser 26,4 knop.

Lørdag var ikke først gang «Big Beaver» besøkte Kristiansand. Tor Dyrseth knipset nemlig et bilde av den liggende til kai på tirsdag:

– Yachten lagde mye sjø da den kom inn, og det smalt godt i kaien. Den utviste dårlig sjømannskap da den lå her, forteller han til VG.

Ifølge ham skal det ha vært fire mann på båten. Lørdag spottet Dyrseth yachten igjen – denne gangen da han var på Bystranda noen hundre meter unna.

– Jeg ble ganske forundret da jeg leste at politiet og sjøfartsmyndigheter ikke vil gjøre noe med saken, når de har dokumentasjon og alt, sier han og viser til videoen fra Søgne.

FORUNDRET: Tor Dyrseth synes det er spesielt at «Big Beaver» slipper unna med råkjøring. GJENSYN: Dette bildet tok Dyrseth da han så luksusyachten i Kristiansand havn på tirsdag. Lørdag var den tilbake.

Havneinspektør: Lokasjonsdata kan være manipulert

VG har fått tips om at «Big Beaver» mandag skal ha vært fortøyd ved en brygge i Lillesand, men det er litt uklart om det kan ha vært samme båt. Torsdag og fredag observerte flere båten i Farsund.

Samtidig har en båt med samme navn og identifiseringskode (MSSI) blitt lokalisert i Gdansk i Polen, ifølge sporingssystemet Marine Traffic. I tillegg ble den lokalisert i St. Tropez i Frankrike på torsdag.

Ytterligere en båt med samme MMSI, men med navnet «Katharine», lå utenfor den svenske vestkysten på lørdag. Søndag har den bevegd seg til København.

Det er ikke kjent hvordan dette kan ha seg, men havneinspektør Morten Bø ved Kristiansand havn har en teori:

– Jeg har seilt i 23 år, og jeg har aldri vært med på at et signal har hoppet sånn her. Det går ikke an. Det er 99 prosent sikkert manipulert, sier han.

Bø forteller at det finnes systemer som gjør at man kan tukle med AIS-signalene. Det er for eksempel strengt forbudt å gjøre for kommersielle fartøy.

Man kan ikke fastslå hva som er tilfellet når det gjelder «Big Beaver», men havneinspektøren synes det hele fremstår «veldig rart»:

– Et AIS-signal kan selvfølgelig hoppe litt, for eksempel fra Kristiansand sentrum til Odderøya. Men det kan ikke hoppe fra Søgne til Gdansk til St. Tropez.

SKEPTISK: Havneinspektør Morten Bø synes det er «veldig rart» at den mystiske luksusyachten har dukket opp i forskjellige land på kort tid.

Norsk importør

VG har vært i kontakt med Marius Kragstad, som er importør av blant annet Delta Powerboats i Norge.

Han anslår at en Delta Powerboat 88 Carbon Yacht kan koste opp mot 70 millioner kroner.

– Jeg tror det er bygd åtte stykker, og jeg lurer på om to befinner seg i Miami, sier han til VG.

Kragstad sier han ikke kjenner til hvem som er eieren av båten.

Med andre ord: Mysteriet forblir uløst for denne gang.