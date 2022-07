LITT SYDEN: Jack Holland (34) og sønnene Leander (7) og Julian Sjursæter Halland (5) nyter dagene ved bassengkanten på Gol camping.

Sydenstemning på camping: − Glad jeg ikke bestilte tur

GOL/NESBYEN (VG) På Gol camping nyter Jack Holland (34) og sønnene is og sol ved bassengkanten. Camping-folket kommer med en klar anbefaling til deg som har fått sydenturen spolert.

– Jeg er glad jeg ikke bestilte tur, når man ser hva som skjer nå. Det er synd på mange som mister turen sin, og sikkert har gledet seg i tre år, sier Jack Holland (34) fra bassengkanten.

Han har reist med familien på fem fra Vestlandet til Gol campingsenter for å nyte sommerferien. Her har han vært siden han var liten.

– Det er fint vær gutta, sant?

BADENYMFER: Leander og Julian Sjursæter Halland synes det beste med camping på Gol er å bade.

Leander (7) og Julian Sjursæter Halland (5) sitter ved siden av pappa på to solstoler, med hver sin is i halve ansiktet.

Mandag ble det klart at over 900 SAS-piloter går ut i streik. 163 SAS-flygninger er innstilt onsdag, og det er ventet 107 innstilte fly torsdag, ifølge VGs oversikt.

Holland anbefaler alle som mister utenlandsturen å prøve ut campinglivet i Norge.

– Det er veldig avslappende og deilig. Ungene kan gå på lekeplassen, og leke i bassenget. Det er som en billig hytte, eller en slags utenlandsferie.

Sydenstemning

I en campingvogn en rusletur unna, høres «Rotlaus» på radioen.

– Det er favoritten, sier Camilla Leknes Raftevold (31) inne fra campingteltet, med fem måneder gamle Even på armen.

Familien fra Førde har vært på campingplassen de siste syv somrene.

– Vi flyr ikke noe særlig, så streiken går ikke så innpå oss. Vi har kjøpt camping i alle år, og synes det er kjekkest. Så kan vi kjøre til finværet, sier Odd Helge Leknes Raftevold (29).

CAMPING: Familien Leknes Raftevold liker seg best på Norgesferie.

Sola står på for fullt på campingplassen i Hallingdal, og luften står stille i teltet. Elias Leknes Raftevold (8) har tatt seg en liten pause på gulvet, og lurer på om de ikke skal bade snart.

– Billigere og bedre

Faren har bare godord å si om campinglivet i Norge, og synes også synd på de som har fått utenlandsturen sin spolert.

– De har brukt så mye penger, og kommer seg ingen vei. Så kan man egentlig utforske Norge på en mye billigere og bedre måte. Jeg anbefaler camping på det sterkeste, sier Leknes Raftevold.

Samtidig har det blitt dyrere med overnatting på campingplasser rundt omkring, sier han, og legger til:

– Men på Norgesferie legger du i hvert fall igjen penger i landet, og støtter mye lokalt når du handler.

ENERGI: Det kan ofte bli mange timer i bil når familien drar på camping. Da er det godt å spille litt fotball på sletta.

Men det er ikke alltid bare ferieidyll i en campingbil med fem. Spørsmålet om når de er fremme, dukker stadig opp.

– Blir du rastløs da?

– Ja, veldig og, sier Elias, og får et medlidende blikk fra faren.

– Jeg tror de hadde mast like mye på et fly. Her kan vi stoppe når det passer. Du kan styre alt selv, det er det som er så fint med camping.

– Skal få streike så mye de vil

På Sjong camping i nabokommunen Nesbyen, er Thomas Røen (31) i full gang med å klippe gresset utenfor familiens campingvogn.

De har reist fra Samnanger, og er veldig glad for å feriere uten å bli rammet av flykaoset.

– De skal få lov til å streike så mye de bare orker for min del. Det berører ikke meg. Men det er så klart synd på de det gjelder.

FERIE: Thomas Røen (31), Lineah Isabelle (6) og Lukas Leander Steinsland Trengereid (8) er glade i Sjong camping på Nesbyen.

Røen synes det er deilig at barna denne sommeren kan løpe fritt rundt, nå som coronarestriksjonene er borte.

– En vanlig dag her er en sen frokost, på grensen til brunsj. Smøre ungene med solkrem og sende dem ut. Stikke og handle på Gol, og bade litt. Jeg vil absolutt anbefale camping.

– Camping er vel ikke for alle, men det er veldig greit med små unger.

Tilbake ved bassengkanten titter 7 år gamle Leander opp på vannsklien som snor seg nedover.

– Det beste på camping er å bade. Men sklien har 8-årsgrense, sier han og titter på faren.

– Vi skal nok tilbake hit neste år igjen, ja, sier Jack Holland.