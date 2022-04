Kranskip med 275 personer fikk slagside – ingen skadet eller savnet

Vitner hørte høye smell da kranskipet «Saipem 7000» i Åmøyfjorden utenfor Stavanger fikk slagside torsdag. Det skal ha vært 275 personer om bord. Alle er gjort rede for, ifølge politiet.

– HRS melder nå at mannskapet på 275 personer er gjort rede for, skriver politiet på Twitter klokken 11.07.

Ingen er skadet eller savnet i hendelsen. Det undersøkes nå om det har oppstått forurensning i sjøen som følge av ulykken, ifølge politiet.

Redningsleder i HRS Sør-Norge, Owe Frøland, bekrefter til VG at kranskipet «Saipem 7000» fikk slagside i fjorden rundt kl. 10 torsdag.

Han forteller til VG at de har vært i kontakt med skipet, som bekrefter at noe av løfteutstyret på kranskipet sviktet, noe som førte til at de fikk slagside. Det skal ligge en del vrakgods flytende i fjorden.

– En stålwire skal ha slitt seg. En del last har falt ut på dekk, skriver politiet på Twitter kl. 10.39.

Politiet opplyste til VG rundt 10.30 at de hadde fått ubekreftede meldinger om en eksplosjon på kranskipet. Dette er altså blitt avkreftet.

Lekter flyter opp ned

Politiet meldte også at en lekter tilknyttet båten er i ferd med å synke.

– Lekteren flyter nå opp ned i vannet. Det er store materielle skader på dekk av fartøyet som ligger ved lekteren, skriver de i en oppdatering kl. 11.26.

– Det skal være store skader på dekk. Situasjonen er foreløpig stabil, skrev politiet om selve skipet i en tidligere melding.

Skipet, «Saipem 7000», er et av verdens største kranskip, ifølge Marineinsight.com. Det kan delvis senkes under vann og har to kraner som kan løfte opp mot 7000 tonn hver.

– Som om lyn slo ned

– Vi hørte vanvittige eksplosjoner der ute, som om kjempetorden og lyn som slo ned, sa Ommund Vareberg (42) til VG på telefon like etter at meldingene om hendelsen kom.

Vareberg, som er fra Stavanger og har et aktivitetstun med utsikt til fjorden, forsto at noe var galt da han hørte smellene.

– Da sprang jeg ut på terrassen, fortalte han til VG.

Vareberg var på tråden med VG like etter klokken 10.30 torsdag. Han fortalte da at han så en slepebåt som lå omkring 200 meter fra skipet, som han anslo lå omtrent én kilometer ute i fjorden.

– Jeg har ikke sett røyk eller noe sånt, sa han, og la til at han heller ikke hadde hørt noen alarm fra skipet.

Data fra tjenesten Marinetraffic.com viser også at en slepebåt har ankommet og ligger tett på kranskipet.

– Ser ut til å synke

Svein Nesse, operasjonsleder i Rogaland brann og redning, bekreftet at kranskipet lå med kraftig slagside i etterkant av hendelsen. Han fortalte at det ikke var kommet inn rapporterer om brann på skipet.

– De som har ringt ulike nødetater har meldt fra om kraftige smell, men hva som har forårsaket det er ukjent for oss, sa Nesse kl. 10.59.

Sofia Asheim (45) fortalte til VG rundt klokken 10.40 at kranskipet var på vei mot vannet.

– En del av det har sunket nærmere vannet. Det ser ut til å synke fremdeles, sa hun da.

Asheim, som bor ved bryggekanten på Tasta, sa at kranskipet så ut til å ligge i havet utenfor Hundvåg. Selv bekrefter hun at hun hørte en kraftig eksplosjon, selv med vinduet lukket.

Ifølge Asheim var det to helikoptre, en politibåt og fire redningsbåter på stedet.