Skredoffer etter Gjerdrum-rapport: − Føler at vi ikke helt har fått svar

Jørn Westersø har fortsatt mange spørsmål etter at skredgranskerne la frem sin rapport onsdag.

Ni måneder etter det dødelige kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum, er konklusjonen klar:

Granskerne mener erosjon i Tistilbekken, og manglende sikring av den, var hovedårsaken til at katastrofen kunne skje.

Den våte høsten ga høy vannføring i bekken månedene før skredet. Dette førte trolig til utglidninger langs bekken.

Jørn Westersø og kona var hjemme i Nystulia da skredet gikk. De ble begge reddet opp fra skredgropen.

Selv om ekspertutvalget nå har gitt et svar på hva som utløste skredet, har Westersø fortsatt mange spørsmål:

– Jeg føler at vi ikke helt har fått svar på hvordan dette kunne skje. Det har ifølge rapporten foregått unormalt stor erosjon i Tistilbekken over lang tid. Det har også kommet en del bekymringsmeldinger gjennom årene som tydeligvis ikke har blitt tatt skikkelig tak i, sier han og tilføyer:

– Noen har jo fått lov til å bygge i et område som er veldig ustabilt. Hvordan de har fått tillatelse til det, gjenstår å se.

Westersø er ikke overbevist om at han noen gang vil få klarhet i det han lurer på.

– Jeg er redd for at vi aldri får svar på alle de bakenforliggende faktorene.

Da VG snakket med Westersø sist, uttrykte han frustrasjon over manglende psykososial oppfølging fra kommunen.

Etter at saken ble publisert, tok kommunen blant annet initiativ til et møte mellom dem som overlevde og redningsarbeiderne som jobbet skrednatten.

– Det virket som de fleste synes det var veldig ålreit, og at de hadde et behov for å møte dem som reddet oss opp.

Magne Kvam, en annen overlevende, er glad for at det har kommet en konklusjon.

Han har ikke behov for flere svar.

– Det som har skjedd, har skjedd. Dette må bli en lærdom for fremtidig byggeskikk på kvikkleireområder.

LØP UT MIDT PÅ NATTEN: Magne Kvam måtte forlate huset i det han hadde på kroppen, sammen med kone og hund. Bildet er tatt dagen etter skredet.

– Du bærer ikke nag?

– Det er vanskelig å se hvem jeg skal bære nag til, siden utvalget ikke har fordelt skyld.

– Men de sier jo at dette kunne vært unngått. Da tenker jeg på alle dem som har mistet sine kjære, de som må bo ved siden av raskanten, og på oss som mistet alt vi eide i skredet.

Aud-Margaret: – Nå må vi prøve å se fremover

Aud Margaret Vamsæter Kogstad ble reddet ut av skredsonen da hun lå liggende på madrassen sin. Hun og andre rasofre fikk tilgang til rapporten før den slapp til mediene.

– Kommunen ønsket å informere oss før det gikk ut i mediene. Det var godt å få info saken, skriver Kogstad i en e-post til VG.

Kogstad skriver at hun er glad for at det ikke var personfokus i rapporten.

– Nå må vi bare prøve å se fremover og håpe at dette fører til mye mer kartlegging i forhold til boligutbygging i fremtiden, skriver hun.

Ordfører: – Et vanskelig tema

Ordfører Anders Østensen sier til VG at han føler de har fått mange gode svar, og at konklusjonen er tydelig.

– Mange innbyggere har gått og ventet på hva årsaken kunne være, så dette er viktig for hele bygda.

– Mener kommunen at deres hender har vært bundet av plan- og bygningsloven, når det har kommet advarsler om erosjon?

– Jeg vil ikke si at vi har hatt mulighet til å gjøre det som er nødvendig. Det er store områder med ustabile masser og grunnforhold i Gjerdrum og det er klart at når man skal fordele ansvaret om hvem som skal ta seg av og trygge disse områdene, så er det et vanskelig tema.

– Der har vi store forhåpninger til del to av dette utvalgets arbeid hvor man kanskje kan få bedre og tydeligere nasjonale regler for hvem som har ansvaret blant annet for områdestabilitet i et større område.

FULGTE PRESENTASJONEN: Ordfører Anders Østensen, her fra fremleggelsen av rapporten på kulturhuset i Gjerdrum onsdag.

– Kunne vært unngått

– Hvilket ansvar har kommunen, slik du ser det?

– Vårt ansvar er å sørge for at alle fremtidige byggeprosjekter blir utredet godt nok, når det gjelder geotekniske forhold. Vi har vært gode på det i mange utbyggingstiltak som har foregått hittil, men vi må kanskje bli enda bedre og ikke minst sørge for at alle anbefalingene og krav til tiltak blir gjennomført.

– Har et ønske om rask utbygging gått på bekostning av sikkerheten?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er en region med sterk vekst og vi har ikke vært helt i front i veksten.

– Når du nå har sett utvalgets konklusjon: Kunne skredet ha vært unngått?

– Hadde vi på den tiden visst det vi vet nå, kunne det vært unngått. Men verden så annerledes ut: plan- og bygningsloven var annerledes, kunnskapen om hva dette kunne føre til var ikke som nå.