TISK: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det fortsatt er viktig å drive TISK.

Helsedirektoratet om smitten: − Mørketallene kan bli noe større

Smitten er synkende i Norge. Men det kan hende at det er flere smittetilfeller som ikke blir oppdaget nå enn før, mener Helsedirektoratet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi må forholde oss til at mørketallene kan bli noe større nå, med utstrakt hjemmetesting i Norge, men det skal vi klare å følge godt med på, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Når mange tester seg hjemme, er Helsedirektoratet altså litt usikre på hvor mange smittede som fanges opp i den offisielle statistikken, ifølge Nakstad. Dette fordi positive prøver ikke blir registrert med mindre man tar en ekstra test i regi av kommunen.

– Det betyr at vi må følge mer med på innleggelser og andre data for å kunne følge utviklingen.

FHIs siste ukesrapport viser at det for to uker siden var størst nedgang smittetilfeller i i aldersgruppen 13–19 år (31 prosent), men smitten skjer fortsatt hovedsakelig i de yngre aldersgruppene.

Det var også en nedgang i smitten i alle fylker med unntak av Innlandet, Vestfold og Telemark og Rogaland. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 37 og 38 samlet (445 tilfeller per 100 000 innbyggere).

Til NRK sier Nakstad tirsdag at gjenåpningen 25. september og den påfølgende feiringen ikke har hatt noen sterk innvirkning på smittetallene:

– Vi kan slå fast at gjenåpningshelgen ikke medførte noen tydelig smitteøkning, sier han til kanalen.

Tror innleggelses-tallet vil synke

Trenden i registrert smitte i Norge er synkende – og det er per i dag 92 personer som er innlagt på sykehus.

– Enn så lenge ser vel innleggelsestallene bra ut?

– Innleggelsestallene har flatet ut, men fortsatt er flere covid-19-pasienter innlagt enn ved inngangen til september måned. Vi tror det vil kunne synke sakte de neste ukene ettersom stadig når flere voksne er fullvaksinert, sier Nakstad.

Det er flere ting som gjør at det er vanskeligere å bruke smittetallene som et mål på hvordan pandemien utvikler seg enn før:

FHI har også trukket frem at andelen av de som ender opp med å teste positivt med PCR-prøve kan gå opp, fordi man ikke tar test til om man får negativt svar hjemme.

Uansett mener Nakstad det er viktig at utbrudd avdekkes gjennom testing:

– Det er en mer uoversiktlig situasjon for kommunene nå, siden mye testing skjer hjemme, men det kommunale testapparatet vil fortsatt avdekke utbrudd på skoler, sykehjem og lignende, og det er det viktigste akkurat nå.

– Viktig å holde oversikten

Helgen etter gjenåpningsfesten ble måten kommunene driver TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) på nedjustert. Det betyr blant annet at plikten til smittekarantene er borte, og at man har et større ansvar enn tidligere for å ta kontakt med egne nærkontakter.

De som anbefales å teste seg nå, er de som har symptomer, deres husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, og de som testes regelmessig i skoler der det er høyt smittepress.

– Akkurat nå testes det fortsatt mye i Norge, sannsynligvis mellom 2-300.000 tester dersom vi inkluderer hurtigtester som tas hjemme, sier Nakstad.

Tallene han viser til gjelder ukentlige tester.

– Burde man fortsette med TISK en god stund til – i så fall hvorfor?

– Det er viktig å beholde oversikten og dempe smittespredningen så lenge det pågår vaksinering, eventuelt også med påfyll av en tredje dose etter hvert, og så lenge vi står i fare for at veldig mange kan bli smittet samtidig, sier Nakstad.

– Da unngår vi at helsetjenesten belastes for mye med covid-19, influensa og andre luftveisvirus samtidig, som hver senhøst og vinter er utfordrende i Norge.

Skal vurdere massetestingen snart

Kommunene også fortsatt ha beredskap for å teste én prosent av befolkningen i løpet av en uke, og må kunne øke det til fem prosent i løpet av kort tid.

– Det sikrer oss en god beredskap dersom det skulle komme nye virusvarianter som gjør det nødvendig å teste flere, sier Nakstad.

Helsedirektoratet har jevnlige møter med kommunene. Nakstad sier tilbakemeldingene nå har vært at noen fortsatt har utfordringer med bemanning, men at smittepresset er lavere enn tidligere, og at regelmessig testingen på skoler med høyt smittepress er godt i gang flere steder.

– Fremdeles er det mange skoleelever som må hjemmetestes to ganger i uken. Mener dere det er forholdsmessig i den nye hverdagen vi er inne i nå?

– Noen få kommuner med høyt smittepress i skolene har lagt til rette for hjemmetesting ut neste uke. De vil da gjøre nye vurderinger av om regelmessig testing fortsatt å er nødvendig og forholdsmessig. Slik smitteutviklingen er nå etter at 12-15-åringene er tilbudt vaksine, ser det ut som det blir stadig færre skolekretser der det er nødvendig å teste regelmessig. På sikt blir det nok mer og mer symptombasert hjemmetesting.

Nakstad trekker frem at smittetallene også har gått ned i de yngste aldersgruppene den siste tiden.

– Det gjør at skolefraværet blir mindre og de over 12 år rekker å vaksinere seg fremfor å bli syke. Samtidig vil den økte vaksineimmuniteten hjelpe oss til å unngå en stor smittebølge samtidig som det spres andre luftveisvirus.