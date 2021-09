FIKK IKKE FØRSTEVALGET: Per Olaf Lundteigen (Sp) hadde helst sett en flertallsregjering der SV var med.

Lundteigen: Sp var beredt til forhandlinger med SV

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen hadde i likhet med flere i partiet håpet på en sterk flertallsregjering der også SV var med. Han sier Sp var klare for reelle regjeringsforhandlinger med SV.

– Senterpartiet var beredt til å gå fra sonderinger til reelle regjeringsforhandlinger der SV var med. Jeg har hele tiden sagt at hvis ikke Sp og Ap klarte å danne en flertallsregjering, så ville det nest-beste være at SV utgjorde en flertallsregjering sammen med Ap og Sp, sier Lundteigen til VG kort tid etter at det ble kjent at SV bryter ut av sonderingene.

Nå forventer han en regjeringserklæring som både Sp og Ap kan være stolte av.

– Når arbeidet for å få i stand en flertallsregjering nå ikke gikk, må vi satse på at vi får til en regjeringserklæring som vekker begeistring i begge de kommende regjeringspartiene, sier Lundteigen til VG.

FYLKESLEDER: Geir Adelsten Iversen er fylkesleder i Finnmark Sp og stortingsrepresentant. På bildet er han sammen med lokallagsleder i Vardø Sp, Birger Knutsen i valgkampen.

Leder Geir Adelsten Iversen i Finnmark Senterparti understreker at det ikke var Sps valg at SV gikk ut av sonderingene.

– Dette var ikke Senterpartiet sin vilje. Vi hadde nok nå håpet på en ordning som inkluderte SV i en flertallsregjering, sier Iversen.

– Hva tenker du om at det nå ser ut til å bli en mindretallsregjering med Ap og Sp?

– Det er jo det Senterpartiet har gått inn for hele veien. Det aller viktigste er at det blir et regjeringsskifte og en retningsendring, svarer fylkeslederen.

FØR BRUDDET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum praktiserte sin egen kaffekoppstrategi i Hurdal onsdag morgen. Bildet er tatt før SV gjorde det kjent at partiet ville bryte ut av sonderingene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare på om han beklager at SV trakk seg fra sonderingene.

– Jeg respekterer SVs valg. SV har konkludert med at de ikke ville fortsette sonderingene. Da må vi respektere det, sa Vedum i sitt møte med pressen på Hurdalsjøen Hotell onsdag.

Han har gjennom hele valgkampen og i tiden etter valget vist til Sp-landsmøtets utgangspunkt om at Senterpartiets primærholdning om en Ap og Sp-basert regjering.

Det ser nå ut til å bli utfallet av de forestående forhandlingene mellom de to partiene.

