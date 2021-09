DISKUTERER: Ap og Sp har deltatt i sonderinger på Hurdalsjøen hotell med SV siden forrige uke. Onsdag brøt SV, og nå går Vedum og Støre videre med regjeringsforhandlinger.

Dette kan bli stridssakene mellom Ap og Sp

Før en ny regjeringsplattform er på plass må Ap og Sp bli komme til enighet på forhandlingsrommet. Dette er noen av sakene som kan skape hodebry.

Onsdag kveld ble det kjent at Ap og Sp starter opp regjeringsforhandlinger, etter at SV samme formiddag trakk seg fra sonderingene med de to partiene.

Det betyr at Sp og Ap den nærmeste tiden sammen skal stake ut kursen for de fire neste årene – og bli enige t i mange politiske spørsmål.

Jonas Stein, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, trekker frem tre områder han tror vil kunne bli krevende for partiene: internasjonalt samarbeid, reformer og skattepolitikk.

– De må raskt få avklart hvordan de skal forholde seg til overnasjonale organisasjoner som EU og EØS, blant annet. Det kommer også til å være en del diskusjon rundt reformene som Solberg har gjennomført – hvor mye Sp skal få reversere av det, satt på spissen, sier Stein.

Han trekker frem regionreformen, nedleggelsen av studiested i Nesna og politireformen som eksempler.

– Mye vil også dreie seg om penger – hvor mye skatt man skal ta inn, hvordan skal man ta inn skatten og hvordan skal pengene fordeles – om det skal gå til samferdsel, kommunene, helseforetakene, landbruk. Det er ganske store spørsmål og klassiske budsjettkamper, sier han.

FORSKER: Jonas Stein, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Peker på Co₂-avgiften

Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, tror som Stein at spørsmål om skatter og avgifter vil være krevende for Ap og Sp i forhandlinger.

– De største forskjellene var mellom Sp og SV, som nå har gått ut. Sp har sagt at de vil ha lavere skatter og avgifter, mens SV ville ha dem opp. Ap har vært i en mellomposisjon og vil kanskje ikke øke det totale skattetrykket så mye. Det er likevel grunn til å se for seg uenigheter selv om de ikke vil være like klare som med SV i en regjering, sier han.

– Det er også interessant at Sp har markert seg som motstander av økt Co₂-avgift, noe det er flertall for på Stortinget. Et spørsmål er derfor om Ap vil la Sp dra politikken bort fra stortingsflertallet, legger Bølstad til.

Tror SV vil kunne skyve politikken

Selv om Sp og Ap går videre med forhandlinger alene etter SV-exiten, gjorde Støre det klart hvilket parti de vil forhandle med om budsjett om på Stortinget: nemlig SV.

Jonas Stein tror SV vil ha en «betydelig forhandlingsmakt» om Sp og Ap søker støtte fra dem til nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett.

– De vil kunne få en del gjennomslag, men samtidig vil jo Ap og Sp etter hvert kunne presse SV hvis partiet stiller krav de ser på som urimelige. Da vil de kunne si at de heller vil forhandle med andre partier, sier Stein.

Han bruker Bondevik 2-regjeringen, som styrte fra 2001 til 2005, som eksempel på hvordan andre partier har gjort noe lignende tidligere.

– Da satt Høyre, KrF og Venstre i regjering, og Frp var deres foretrukne budsjettpartner. Ved ett av statsbudsjettene ble de ikke enige med Frp, og da gikk de til Ap. Så SV får en del makt, men ingen absolutt makt, sier Stein.

– Det opplevde jo de partiene som var utenfor Solberg-regjeringen nå også – at de fikk gjennomslag for noe i budsjettene, men at det jo gir mer makt å sitte på innsiden i regjeringsforhandlinger.

FORSKER: Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Også Bølstad mener SV vil få innflytelse på politikken om Sp og Ap gjør som de nå har sagt, og søker budsjettstøtte hos partiet.

– Ap og Sp står ikke helt fritt til å utforme budsjettene selv. SV ønsker jo en mer offensiv miljøpolitikk og omfordelingspolitikk, så de vil forsøke å dra politikken i sin retning på disse områdene.

– Så de har en reell forhandlingsmakt der?

– Ja, de har jo det. Regjeringen må jo ha flertall for budsjettet sitt, og SV har absolutt en del makt her. Jeg regner med at det vil sitte ganske langt inne å gå til høyresiden, og antageligvis vil de måtte kompromisse mer med Rødt og MDG enn med SV, sier Bølstad.

Sterke matematisk sett

Bjørn Erik Rasch, instituttleder for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at Sp og Ap matematisk sett vil stå sterkt sammen.

– Noe av det mest interessante er spørsmål om matematikken i dette. Så lenge man ikke har en fast avtale med et opposisjonsparti så må en mindretallsregjering styre fra sak til sak. Da er det spørsmål om hvordan man kan få flertall for ulike ting, sier han og legger til:

– Sp og Ap har en koalisjon med 76 mandater har et ganske stort spillerom i forhold til andre partiet på Stortinget siden de kan skape flertall på veldig mange måter.

FORSKER: Bjørn Erik Rasch, instituttleder for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at Sp og Ap matematisk sett vil stå sterkt sammen.

Han mener det kan ha betydning hvilken støtte ulike stridssaker har blant de resterende partiene på Stortinget.

– I saker hvor avstanden er større og kompromisser vanskelig å finne, vil det partiet som har et mulig flertall i Stortinget i ryggen har en fordel i forhandlingene. Det er også lett å tenke seg at vanskelige saker som ikke er så presserende, skyves under teppet. Hvis mulig, sier han.