Bellona-leder etter SV-bruddet: − En gedigen tabbe

Den rødgrønne drømmen om en flertallsregjering er over. Bellona-leder Frederic Hauge mener Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort en «gedigen tabbe».

– Støre må ha trodd at SV var så regjeringskåte at de ikke mente alvor med sine krav om endringer av olje- og klimapolitikken. Det er en gedigen tabbe av Støre, kanskje hans livs største, sier Hauge.

Han sier Støre og Ap burde visst at de faktisk måtte gi noe i en så viktig sak for SV.

– Det er grenseløst naivt, fortsetter Bellona-lederen.

Han sier at det er overraskende at Ap stiller seg i en situasjon hvor de fra seg makt til Stortinget.

– Støre kunne fått en flertallsregjering, som ikke hadde trengt å forholde seg til Stortinget i fire år. Nå får han i stedet en mindretallsregjering som vil få det vanskelig å skaffe flertall på Stortinget.

REAGERER KRAFTIG: – Grenseløst naivt, kaller Bellona-lederen Arbeiderpartiets holdning i sonderingene.

– Nederlag

Etter fem dager med regjeringssonderinger sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble det onsdag altså kjent at Sosialistisk Venstreparti takker for seg.

– Et nederlag for Støre, sier Arne Strand, mangeårig redaktør, politisk kommentator og tidligere statssekretær i Arbeiderpartiet.

En mindretallsregjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikke svar på valgresultatet, mener Strand.

– Dette er et nederlag for Jonas Gahr Støre og en seier for Trygve Slagsvold Vedum, sier han.

NEDERLAG: Arne Strand frykter Arbeiderpartiets oppslutning i årene som kommer etter at Jonas Gahr Støre måtte si farvel til SV i sonderingene.

Han mener det kan gå dårlig for Arbeiderpartiet fremover, nå som det har blitt et brudd med SV. Dårlig på den måten at Ap mister oppslutning.

– Venstresiden med SV og Rødt kommer til å styrke seg, Ap vil bli svekket. Nå som det blir en sentrumsregjering av Ap og Sp, så må den styre både ved hjelp av venstresiden og høyresiden.

Krevende farvann

I Trondheim mener statsvitenskap-professor og valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU, at sonderingssammenbruddet med SV skyldes at partiet gjorde et dårligere valg enn forventet.

KREVENDE FARVANN: Professor og valgforsker Anders Todal Jenssen mener det blir krevende for den nye Ap/Sp-regjeringen.

– Kanskje hadde ikke SV med seg den tyngden inn i regjeringssonderingene som de hadde håpet på. Og så kan det være slik at Ap og Sp har vært lite villige til å gi på viktige spørsmål som olje og klima, sier Jenssen.

Han peker også på at Senterpartiet trolig kjenner på at Rødt ble ubehagelig store etter valget, og at Sp kan føle at de kan komme i en ekkel skvis som «små og daffe» sammenlignet med venstresidens «røde og rene», slik han beskriver det.

– Hva betyr SV-sammenbruddet for Jonas Gahr Støre?

– Det viser at jobben selv for en dyktig diplomat er svært krevende. Både SV og Sp har vært polariserende i retorikken før sonderingene kom i gang. Sp har gjort det til sitt forhandlingskort å ikke ha med SV i regjering, og brukt det som et pressmiddel. SV på sin side har gjennom løftet om uravstemning i partiet rundt regjeringsinntreden hatt et ekstra kort med seg inn i forhandlingene.

At det nå ikke blir en rødgrønn flertallsregjering blir et problem for mange, mener professoren.

– Det blir et vanskelig farvann å navigere i fremover. Det blir ikke umiddelbart lett for en Ap/Sp-regjering å gå til Rødt og MDG. På den annen side er KrF blitt små og Venstre har knyttet seg tett til det borgerlige prosjektet, påpeker valgforskeren.

Ikke sviende nederlag

Ved institutt for statsvitenskap i Tromsø, tenkte samfunnsforsker Jonas Stein at utfallet av regjeringssonderingene var helt åpent.

OPTIMIST: Valgforsker Jonas Stein tror Ap/Sp-regjeringen kommer til å klare seg greit – i begynnelsen.

– Det var en åpenbart skuffet Audun Lysbakken som sto frem med bruddet i sonderingene, mener Stein.

Han understreker at de faktiske detaljene i sammenbruddet ennå ikke er kjent.

– Man visste at den såkalte «andre dimensjonen», klima, innvandring og forsvar ville være vanskelig og krevende. Det er problemstillinger som går på tvers av den klassiske høyre-venstre aksen i norsk politikk, påpeker Stein.

Han mener i motsetning til Strand og Hauge at dette ikke er noe sviende nederlag for Jonas Gahr Støre, og at han lever fint med at han nå skal bli statsminister uten SV med i regjeringslaget.

– Ap/Sp-regjeringen kommer til å styre ganske greit. De mangler nå ni mandater på å ha et flertall bak seg i Stortinget, minner han om.

Det skal godt gjøres at Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre, SV, MDG og Rødt skal finne frem til enighet og gå mot regjeringen i enhver sak fremover, påpeker Stein.