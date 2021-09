MENER RUSPOLITIKKEN ER FEILSLÅTT: Dagens ruspolitikk funker ikke, mener MDGs Lan Marie Berg. – Alle de tunge analysene og faktaene peker i vår retning, sier hun.

Går til valg på ruskrav: Slik vil MDG-Lan gjenopplive rusreformen

MDG vil være en garantist for at den havarerte rusreformen bankes gjennom i forhandlinger, lover Lan Marie Berg. Det forutsetter imidlertid at Støre snur om oljeleting.

– Vi har tydelige krav for å kunne gå inn i et regjeringssamarbeid, og rusreform vil være en av de viktigste sakene, sier MDG-profilen til VG.

Hun sikter til reformen som ble nedstemt av Stortinget i juni. Den innebar blant annet å avkriminalisere mindre brukerdoser narkotika, og overføre ansvaret for brukere fra justis- til helsesektoren.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte nei til reformen. Nå går MDG til valg på å snu resultatet – dersom de blir en del av regjeringsforhandlingene.

– Mulighetene for å få det til, ligger på rødgrønn side. Da trenger vi et sterkt MDG, sier Berg.

Dette er MDGs ruskrav til Støre Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling Prioritere tiltak rettet mot barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige Øremerkede midler til opprustning av kommunenes rusfaglige arbeid Styrke skadereduserende arbeid, blant annet ved å få på plass en nasjonal finansiering av utdeling av brukerutstyr Evaluere og revidere overdosestrategien hver stortingsperiode og styrke det selvmordsforebyggende arbeidet i overdosestrategien Visjon om null brudd i behandling som følge av lange ventetider eller mangelfull rusomsorgstjeneste Redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen gjennom å sikre gode økonomiske rammer og legge til rette for at tilbud er tilgjengelig i alle deler av behandlingsfasen Sikre trygg overnatting og gode oppholdssteder for rusbrukere Opprette brukerrom i de større byene der brukerne får treffe kvalifisert helsepersonell og med mulighet for annen rusbruk enn injisering Jobbe for å redusere stigma og fordommer rettet mot brukere av ulovlige rusmidler i helsevesenet og politiet Styrke skadereduserende arbeid, blant annet ved å få på plass en nasjonal finansiering av analysetjenester og utdeling av brukerutstyr Vis mer

VGs siste meningsmålinger viser at Ap kan komme til å bli avhengige av Rødt eller MDG for å danne en flertallsregjering. Samtidig har MDG stilt et ultimatum for å gå i regjering: Norge må slutte å lete etter olje og gass.

Sier Støre nei til dette, vil det utelukke MDG fra forhandlingsbordet – gitt at de holder fast på sitt ultimatum.

– Vil det si at rusreformkravet avhenger av at Støre snur i spørsmålet om oljeleting, og dere dermed takker ja til regjeringsforhandlinger?

– Vi har tydelige krav for et regjeringssamarbeid, men det er velgerne som vil bestemme. Når det kommer til olje-ultimatumet, tror jeg Støre vil snu etter valget. Det er det mest fornuftige, ikke bare for kloden, men også for norsk økonomi.

– Det er selvfølgelig avgjørende for oss med gjennomslag på klima og miljø for å gå i regjering, men vi går til valg på hele programmet.

– Men ruskravet forutsetter at dere vil være en del av forhandlingene?

– Åpenbart, og ifølge de siste målingene vil MDG være nødvendig for et rødgrønt flertall, svarer Berg.

– Det haster

Dersom valgresultatet blir slik VGs siste målinger viser, er det ikke flertall på Stortinget for å slutte å straffe personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde er bekymret for at SV, et av partiene som stemte for rusreform, vil ofre den for å gå i regjering.

Berg vil ikke svare direkte på om MDG deler denne bekymringen:

– Vi mener i alle fall at MDG vil kjempe for en rusreform etter valget. Det er klart at jo flere partier på rødgrønn side som vil det, dess sterkere vil presset mot Ap være.

– Dersom SV ofrer rusreformen for regjeringssamarbeid, vil dere måtte bygge allianser. Har dere snakket med noen?

– Vi ønsker selvfølgelig allianser for å få det til, men løsningen ligger på rødgrønn side, fordi vi vet at Høyre og Venstre er for. Da må vi få med oss Ap, og da trenger vi et sterkt MDG. Vi vil være garantisten for reformen, sier Berg og tilføyer:

– Det haster. Fjorårets rekordhøye overdosedødsfall er et resultat av mange år med feilslått ruspolitikk. Nå må vi lytte til forskning og få på plass en reform.

Derfor støtter de ikke Aps alternative reform

Selv om regjeringens forslag til rusreform ble nedstemt, har Ap og Senterpartiet gått inn for en alternativ reform. Forslaget innebærer å skille mellom tungt rusavhengige og andre brukere.

Det bryter sannsynligvis med likhetsprinsippet i Grunnloven, sier sosialpolitisk talsperson for MDG Farid Shariati.

Men om det så skulle vise seg at Aps alternative reform er juridisk gjennomførbar, vil MDG fortsatt sette seg på bakbeina.

– Aps forslag er egentlig mer av det samme som vi har i dag, det vil si mer straff. Vi mener at folk skal møtes med hjelp og verdighet, ikke utenforskap og stigma, sier Shariati, og viser til en spørreundersøkelse som antyder at de har flertallet av velgerne bak seg.

STILLER KRAV: MDGs viktigste ruskrav i et eventuelt regjeringssamarbeid, vil være å fjerne straff for mindre doser til eget bruk, sier Farid Shariati.

I undersøkelsen fra april, utført av Kantar for Foreningen Tryggere Ruspolitikk, svarte 67 prosent at de ville ha rusreform.

– Flere politikere og politifolk er bekymret for at full avkriminalisering kan sende signaler til ungdom om at det er fritt frem for å bruke ulovlige rusmidler. Hvordan møter dere dette argumentet?

– Straff for bruk og besittelse av rusmidler har åpenbart ikke fungert. Det vi har av data fra andre for eksempel USA indikerer også at avkriminalisering bidrar til mindre bruk av illegale rusmidler, ikke mer.

Ap: - Strafferettslig rusreform er ikke nok

VG har spurt Ap om de vil vurdere den nedstemte rusreformen på nytt, dersom de må samarbeide med MDG.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol svarer i en epost at partiet vil samarbeide med «alle partier som vil sikre at rusavhengige faktisk får hjelp og ikke straff». Hun svarer ikke på om dette betyr at de også er villig til å vurdere spørsmålet om avkriminalisering på ny.

– Jeg savner et bredere perspektiv på utfordringene. En strafferettslig rusreform er ikke nok for å kunne hjelpe rusavhengige til et bedre liv, skriver Kjerkol.

VIL TRAPPE OPP: Helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, mener at Norge trenger en behandlingsreform for mennesker med rusavhengighet og å trappe opp forebyggingen rettet mot barn og unge.

Hun peker på at størstedelen av tiltakene på MDGs liste med krav, er tiltak Ap allerede har løftet på Stortinget.

– Shariati mener Ap og Sps forslag til reform bryter med Grunnloven. Dersom utredninger viser at forslaget gjør det, hva kommer dere da til å gjøre?

– Vi er ikke enige i det, skriver Kjerkol.

– Vi har hatt dialog med juridisk ekspertise som klart uttrykker at det er lovmessig og juridisk mulig med en differensiert reaksjon på bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, som jeg oppfatter at også MDG mener fortsatt skal være ulovlig.

Partileder Støre hadde ikke mulighet til å kommentere Bergs uttalelser om at han «trolig vil snu i spørsmålet om oljeleting», men Kjerkol svarer:

– Arbeiderpartiet går ikke med på oljeultimatumet fra MDG. Det blir ikke store, nye leteoperasjoner på norsk sokkel, men vi utelukker ikke nye konsesjonsrunder. Da får de heller støtte Erna Solberg og Sylvi Listhaug.