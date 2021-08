Bergingsbil ble rekvirert for å fjerne russebussen. Politiet beslagla sjåførens førerkort midlertidig og vil innkalle ham til avhør.

Russebuss-sjåfør kalles inn til avhør etter fadder-rulling

Politiet kaller inn sjåføren til avhør, etter at en russebuss ble stoppet under fadderuka i Oslo sentrum natt mandag.

– Vi vil innkalle sjåføren til avhør, dersom han ønsker å forklare seg. Deretter vil vi ta en vurdering av saken om den skal utvides. Per nå er han mistenkt for brudd på vegtrafikkloven, men en del av etterforskningen vil være å vurdere om han også kan mistenkes for brudd på brann- og eksplosjonsloven. Det kan også bli aktuelt å avhøre passasjerer, men dette har vi ikke tatt stilling til, sier politiadvokat Cathrine Sannes til VG.

Det var klokken 0245 natt til mandag at politiet stoppet russebussen i Uelands gate i Oslo. Politiet mente at kjøringen var ulovlig og beslagla førerkortet til sjåføren på stedet. Vedkommende er blitt stoppet for tilsvarende forhold tidligere:

– Det er gjentakende for sjåføren av bussen, som gjør at vedkommende blir midlertidig fratatt sitt førerkort, sa operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til VG.

Et eksternt aggregat som forsyner lys- og lydanlegget med strøm fra en egen motor, var i bruk mens bussen var i bevegelse. Dette er forbudt. Aggregatet skal ha vært montert på utsiden av bussen.

Sjåføren er uenig med politiet

Sjåføren - og eieren av bussen - sier til VG at han er uenig med politiet og vil motsette seg førerkort-beslag. Utover det har han ingen kommentar.

Det var 25 BI-studenter som hadde leid buss og sjåfør, som en del av fadderuka. De opplyser til VG at de fant sjåførens annonse for utleie på Facebook og slo til.

– Dette var en kveld i fadderuka der det ikke var satt opp noe spesielt program, derfor tenkte vi det kunne være gøy å leie en ekte russebuss med sjåfør for å rulle. Ingen av oss har erfaring med russebuss fra før, sier en 21-åring til VG.

Han forteller at de avtalte å rulle fire timer fra midnatt, og at de betalte sjåføren 6000 kroner for alt sammen.

– Vi gikk ombord på Blindern og kjørte rundt til vi ble stoppet av politiet. De ga klar beskjed om at bussen var ulovlig og at den måtte hentes med bergingsbil. Vi er skuffet over at sjåføren leier ut en busspakke som er ulovlig, vi fikk ingen informasjon om at det vi gjorde var ulovlig, sier 21-åring.

Forbudt å kjøre med aggregatet påslått

Problemstillingen med aggregat i russebusser er ikke ny. For at lyd- og lysanleggene skal få nok strøm, har mange russebusser med løse eller fastmonterte aggregater som produserer strøm via en liten bensin- eller dieselmotor.

Men: Det er strenge regler for hvordan de skal bruke, på grunn av brannfare og risiko for giftig eksos. Å bruke slike aggregater mens bussen kjører er forbudt, ifølge Statens Vegvesen.

– Sjåføren styrte alt fra førerplassen, alt vi studentene gjorde var å koble på Spotify. Vi ble også bedt om å koble på igjen en sikring som løste ut to eller tre ganger i løpet av kvelden, sier 21-åringen.

