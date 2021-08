MØTEULYKKE: Det var i en møteulykke med en kranbil på riksvei 7 mellom Nesbyen og Hønefoss i Flå i Hallingdal ved 22-tiden mandag kveld at de tre brødrene, som satt i personbilen, brått ble revet vekk.

Kranbilsjåfør siktet for uaktsomt drap etter Flå-ulykken: − Min klient er preget

Sjåføren som var involvert i dødsulykken i Flå, stiller seg uforstående til siktelsen: – Han har ingen idé om hva han kan ha gjort som kan bidra til at ulykken skulle skje, sier advokaten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tre brødre på 17, 18 og 20 år mistet livet i møteulykken med en kranbilen på riksvei 7 mellom Nesbyen og Hønefoss i Flå i Hallingdal ved 22-tiden mandag forrige uke.

Før helgen bekreftet politiet til VG at de hadde tatt ut siktelse mot kranbilsjåføren. Da var siktelsen basert på at politiet ville gå til retten for å beslaglegge førerkortet til sjåføren under etterforskningen.

Tirsdag skriver NRK at politiet nå har utvidet siktelsen for brudd på straffelovens § 281, for uaktsomt drap. Han er også siktet for brudd på vegtrafikklovens § 3.

– Vi mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for uaktsomt drap, sier politiadvokat Andrea Finckenhagen i Sørøst politidistrikt til NTB.

BAKGRUNN: Brødrene Yahya (17), Ibrahim (18), Emad (20) Jamal Sirwil omkom i trafikkulykken i Flå

BEGRAVELSE: Mer enn to hundre personer møtte opp for å minnes de tre brødrene som døde i en trafikkulykke i Flå forrige uke.

Sjåførens advokat, Christian Arnkværn, sier til VG at han selv ikke har sett siktelsen.

Han forteller at det var NRK som formidlet beskjeden, og reagerer på at politiet ikke har informert om hvorfor de har siktet mannen:

– Han har ikke fått noen opplysninger fra politiet som viser hva grunnlaget for siktelsen er. Han er ikke kjent med hva han har gjort som gjør at han er medansvarlig for ulykken, sier Arnkværn.

– Min klient kjørte på veien i sin lastebil da en bil kom over i hans kjørefelt. Han har ingen idé om hva han kan ha gjort som kan bidra til at ulykken skulle skje, sier advokaten.

Han sier at verken han eller hans klient har fått noe informasjon om verken siktelsen eller hvor etterforskningen nå står.

– Min klient er preget av å ha vært med i en forferdelig ulykke, men det blir ikke noe bedre om at han får antydninger om at han har vært medskyldig.