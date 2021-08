NEKTET INNREISE: Hver natt følger Camilla Waage (21) og Tomas Gustavsen (21) forelesninger ved universitetet i Sydney fra Bergen.

Får ikke komme inn i Australia: Camilla (21) og Tomas (21) må studere om natten

BERGEN (VG) Ute er det natt og bekmørkt. Inne sitter Camilla Waage (21) og Tomas Gustavsen (21) for å følge forelesningene ved et universitet på den andre siden av kloden.

De to bestevennene fra Bergen har begge studieplass ved The University of Sydney. Men australske myndigheter har hatt strenge innreiserestriksjoner under pandemien, og i likhet med andre utenlandsstudenter slipper ikke Camilla og Tomas inn i landet.

På grunn av tidsforskjellen på åtte timer må de følge forelesningene fra Bergen midt på natten, og noen ganger tidlig på morgenen norsk tid.

NATTSTUDIER: Mens de fleste av oss sover, sitter Tomas Gustavsen (21) og Camilla Waage (21) oppe for å følge forelesningene fra University of Sydney på Zoom.

Da VG var på besøk natt til tirsdag, hadde Camilla første forelesning fra klokken 03.00 til 05.00, deretter en ny klokken 06.00.

Tomas sine forelesninger gikk denne natten fra klokken 01.00 til 02.00 og en ny fra 06.00 til 08.00.

– Det blir slitsomt i lengden, men vi er glade vi er to. Det hjelper veldig til å holde motivasjonen oppe, sier Camilla.

Tomas har holdt på med nattstudier siden juli i fjor, Camilla siden begynnelsen av mars i år. De begynte begge å studere ved Queensland University of Technology i Brisbane, der de fullførte vårsemesteret, men skiftet til The University of Sydney i august.

De to 21-åringene legger ikke skjul på at det tærer på å snu døgnet fem dager i uken.

– Det blir slitsomt i lengden. Jeg jobber i tillegg ved Bergen lufthavn på Flesland, og tidligvaktene der kan ofte være vanskelig å kombinere med nattforelesninger fra Australia, sier Camilla.

I vår ble Tomas så lei av nattstudiene at han dro fra Norge for å følge studiene fra et land med mindre tidsforskjell til Australia.

– Jeg var først en måned i Mexico. Deretter to måneder i Texas, der jeg var et år som utvekslingsstudent på videregående. Det var en langt lettere hverdag å studere derfra.

SNUR DØGNET: Klokken er 02.21, og Camilla Waage (21) er i gang med å forberede seg til nattens første forelesning.

Sist vinter øynet de et håp om å komme seg av gårde til Australia. De bestilte flybilletter fra Bergen 15. januar, men måtte kansellere en uke før avreise.

– Vi trodde Australia ville åpne opp, men det skjedde ikke. Fortsatt er landet åpent bare for australske statsborgere og diplomater. Det samme gjelder i New Zealand.

TIMEPLANEN: Slik ser ukeplanen til Tomas Gustavsen (21) ut. Til sammen 22 forelesningstimer.

De synes innreisereglene «down under» er oppsiktsvekkende strenge.

– I forhold til befolkningstallet har ikke smittetallene vært spesielt høye i Australia. Man blir jo ganske oppgitt over situasjonen. Vi er begge fullvaksinerte, og vi er villige til å betale for å være der. Akkurat nå er det Ingen indikasjoner på at Australia skal lette på innreiserestriksjonene, sier Tomas.

De har søkt australske myndigheter om unntak fra innreisereglene flere ganger, men fått avslag hver gang.

– Jeg har forsøkt å finne smutthull, men ikke oppdaget noen, sier Tomas.





«HJEMMEKONTOR»: Som oftest følger Camilla Waage (21) og Tomas Gustavsen (21) forelesningene fra Sydney hjemme i boligen til Camillas foreldre på Paradis i Bergen.

– Har dere tenkt på å finne andre løsninger?

– Jeg kjente veldig på det i vår, da holdt det på å ta fullstendig knekken på meg. Det blir jo vanskelig å finne motivasjon til å gjøre noe som helst annet når man holder på slik, sier Camilla.

Dette sier ANSA – Det er utrolig kjipt for de studentene som har havnet i en situasjon hvor man ikke får reist ut, slik at man må følge undervisning på nett. Spesielt når det er store tidsforskjeller. Det er et mindretall av norske utenlandsstudenter dette gjelder, men det er langt fra en ideell situasjon. Det sier Sebastian Hytten, president i ANSA, Samskipnaden for norske studenter i utlandet, til VG. I tillegg til Australia og New Zealand, rammes studenter som studerer i et par asiatiske land, som Japan, av problematikken. – Hva tenker dere om slitasjen det må påføre studenter som over lang tid må sitte oppe om nettene i Norge for å følge undervisning i et annet land? – Vi er veldig glade for at regjeringen og lånekassen lyttet til våre innspill, og tilrettela slik at studentene beholder studiestøtten selv om de ikke er på campus i utlandet. Det ser vi jo nå at er nødvendig.» Vis mer

Ifølge Camilla og Tomas legger ikke australske universitetet i særlig grad til rette for at utenlandske studenter skal kunne følge undervisningen på dagtid i sitt eget land, siden de ikke gjør opptak av forelesningene.

– Vi er nødt til å følge undervisningen direkte, foreleseren sjekker også at vi er til stede og følger med underveis. Fravær gir trekk i karakteren, så man har ikke noe valg. Nylig sovnet jeg under en forelesning, noe foreleseren merket. Jeg måtte be pent om unnskyldning, sier Camilla.

– Det ville vært ekstremt mye lettere dersom vi kunne sett på opptak av forelesningene, sier Tomas.

For de to 21-åringene har det hatt store sosiale konsekvenser å snu døgnet i så lang tid.

– Det blir mindre kontakt med venner, og mindre tid til å pleie familie. Vi sover jo mye på dagtid, og det er veldig surt å legge seg når det er fint vær ute. Man blir veldig isolert, egentlig, sier de.



TAR MYE TID: Tomas Gustavsen (21) har 22 forelesningstimer i uken, Camilla Waage (21) 16 timer. De anslår at de bruker 10–12 av døgnets timer til å studere.

Tomas tar to bachelorgrader, i datavitenskap og fysikk, med en integrert master i romforskning. Studieløpet er på fem år, og drømmen hans er å bli romforsker.

Camilla tar en bachelor i business, og har planer om å begynne i shippingbransjen når hun er ferdig utdannet. Studiene hennes i Sydney varer i tre år.

Å studere ved universitetet i Sydney er ingen billig affære. Begge betaler 50.000 australske dollar i skolepenger per år, noe som utgjør over 300.000 norske kroner.

– Det er bitre penger å betale for å sitte hjemme i hettegenser og joggebukse med en kanne kaffe på bordet hver natt, sier Camilla.