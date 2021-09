Morten Michelsen (39).

Spesialenheten henlegger sak etter politiskyting

Spesialenheten henlegger straffeforfølgelsen av politiet som avfyrte skudd og drepte Morten Michelsen (39) i Bergen i fjor.

Det opplyser spesialenheten på sine nettsider torsdag.

– Etterforskningen har kartlagt at skuddene mot X ble løsnet i en nødvergesituasjon, og at handlingen ikke gikk lengre enn nødvendig for å avverge angrepet, skriver de i vedtaket.

Spesialenheten har valgt å anonymisere personen. VG ga ut navn og bilde i fjor i samråd med familiens bistandsadvokat.

Spesialenheten skriver at politiet, da de ankom adressen 1. desember i fjor, oppdaget at Michelsen hadde påsatt brann i trappeoppgangen i hybelhuset. Brannvesenet ble tilkalt.

Like etterpå antente Michelsen også ild inne i sin egen leilighet i andre etasje. Det var andre beboere i bygningen og politiets oppdrag endret seg til å få kontroll på Michelsen og til å redde liv og helse.

– Politiet, som var bevæpnet, hadde tatt oppstilling på trappeavsatsen utenfor Xs leilighet og slått inn døren. Spesialenheten har lagt til grunn at X deretter kom ut av leiligheten og beveget seg raskt mot politiet med en kniv i den ene hånden. Politibetjent A avfyrte på kort avstand tre rettede pistolskudd mot ham. X ble truffet av alle skuddene i overkroppen, og han døde senere av skadene, står det på Spesialenhetens nettsider.

Ifølge Spesialenheten taler etterforskningsresultatet med styrke mot at politibetjenten som skjøt, begikk en straffbar handling ved skuddløsningen.

– Tilsvarende gjelder for politiets helhetlige oppdragsløsning. Straffeforfølgningen mot de involverte tjenestepersoner er derfor henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.