SV-topp om klimamål: − Det er vanskelig å tro på Støre

GARDERMOEN (VG) Klimaminister Espen Barth Eide avfeier Sps utspill om å diskutere en utsettelse av klimamålene. SVs Lars Haltbrekken mener Ap har lav troverdighet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag slapp Marit Arnstad, Senterpartiets mektige parlamentariske leder, en klimaoverraskelse fra talerstolen på Sps landsstyremøte: Hun spør om Norge kan nå klimamålene innen 2030 uten å endre kriteriene eller utsette dem.

– Vi må spørre oss om vi må endre kriteriene for de norske klimamålene eller utsette dem i noen år, sa Arnstad i sin tale.

Hun sa at elektrifisering av sokkelen blir spesielt utfordrende.

– Jeg synes vi har en veldig unyansert og litt uærlig debatt om elektrifisering av norsk sokkel, og jeg tror de fleste partiene etter hvert innser at vi aldri kommer til å elektrifisere alle plattformene fra land, sa Arnstad til VG etter talen.

Tirsdag fikk hun svar på tiltale fra statsminister Jonas Gahr Støre:

– For Arbeiderpartiet ligger klimamålene fast, det slår også Hurdalsplattformen fast. Vi skal hele tiden lete etter de beste politiske løsningene for å nå dem, gjennom samarbeid med Europa og innsats hjemme, sa Støre til VG.

Klimamålene er ikke til forhandling, slår klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fast. På mandag kommer den tredje delrapporten fra FNs klimapanel (IPCC).

– Den blir veldig dyster, og viser at verden er ganske langt unna der den nå burde vært. Vi er faktisk halvveis på reisen fra Paris i 2015 til 2030, og vi er ikke i nærheten av der vi burde være, sier Barth Eide til VG.

Kan kun bli strengere

På klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 ble landene enige om å gå gjennom klimamålene sine i løpet av 2022, for å vurdere om de er gode nok.

– Det er ikke noe rom der for å gjøre målene mindre forpliktende. Enten er det å beholde de vi har, eller så er det å gjøre dem strengere. Det er handlingsrommet, sier Barth Eide.

Han understreker at det er rom for å diskutere virkemidler, selv om målene ligger fast. Men å tilpasse måten man teller på eller kriteriene man måler etter?

– Det er ikke aktuelt. Dette er etablerte standardrutiner i FN, og der har vi vært enige på tvers av regjeringer i mange år.

Han avviser også det han kaller «kreativ regnskapsføring».

– Hvis du går til legen og sier at du har ganske dårlig helse, og det kan henge sammen med at du røyker 40 om dagen. Så sier du at «ja, men jeg røykte 80 før, det var mye verre». Jo, men det er likevel et problem at du røyker 40 om dagen.

– Så om noe kan vi måtte stramme inn på klimamålene og gjøre mer på kortere tid?

– Ja. Jeg sier ikke at vi kommer til å gjøre det, men handlingsrommet er å gjøre det vi har sagt eller mer.

– Marit Arnstad vet jo hva som ble vedtatt på Hurdal? Hun var der hun, og var dypt involvert i plattformen. Hvorfor tror du hun sier det hun sier nå?

– Det har jeg ikke lyst til å spekulere i. Jeg synes Jonas har avklart dette. Ferdig snakket, for å sitere statsministeren.

– Ikke troverdig

Lars Haltbrekken, som er stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for SV, mener Støre ikke har særlig høy troverdighet når han sier at regjeringens mål ligger fast.

– Så langt har ikke regjeringen gjort annet enn å utsette hensynet til miljø og klima. Det er bra Støre forsøker å skrinlegge Arnstads uttalelser på denne måten, men det er begrenset hvor mye troverdighet han har, all den tid vi ikke aner hvordan regjeringen vil nå klimamålene, sier Haltbrekken.

SV er regjeringens budsjettpartner, men Haltbrekken anklager likevel statsministeren for å komme med tomme ord.

– Det er vanskelig å tro på Støre når han bare kommer med tomme ord. Vi vet ikke hva regjeringen har planer om for å kutte utslipp. Ikke skal de avvikle oljenæringen, og ikke skal de bygge nok havvind. Du vinner ikke kampen mot klimakrisen på denne måten.

Inngikk forlik

– Her er det ingen handling, ingen klimakutt, ingen plan. Han må komme med en plan for hvordan han har tenkt å nå målene, tiltak for tiltak og tonn for tonn. Om Støre er interessert, har vi faktisk gjort jobben for han, og laget et klimabudsjett som kutter 70 prosent utslipp innen 2030. Han må gjerne bruke den, da er vi i hvert fall i gang med jobben, sier SV-politikeren.

I november inngikk SV og regjeringen et budsjettforlik for 2022, der de blant annet ble enige om å utrede en ny oljeskatt og ikke gjennomføre en 26. konsesjonsrunde i 2022.

– I budsjettforhandlingene fikk vi skjerpet klimakuttene kraftig. I statsbudsjettet for neste år forventer vi at regjeringen selv legger fram et budsjettforslag som gir oss de nødvendige kuttene, sier Haltbrekken.

– Har plan

I sin tale til Aps landsstyre tirsdag var Støre klokkeklar på at han ikke har noe å gå på når det gjelder klimakutt-ambisjonene.

– Skal vi nå klimamålene om 55 prosent kutt, så må vi kutte utslippene på norsk sokkel. Ferdig snakket! fastslo han.

Han avfeier også Haltbrekkens påstand om at regjeringen ikke har en plan:

– Den planen ligger i Hurdalsplattformen, det budsjettet som SV har vært med på å stemme gjennom i Stortinget for 2022 og i våre ambisjoner for å kutte utslipp og skape jobber, sier Støre til VG.

– Skal følge med hver dag

AUF-leder Astrid Hoem sier de skal vokte på klimamålene fra dag til dag.

– Jeg er glad for at Jonas er kompromissløs når han sier at for Arbeiderpartiet ligger klimamålene fast, det slår også Hurdalsplattformen fast. Vi i AUF kommer til å følge med hver eneste dag at vi faktisk kutter nok utslipp, sier hun.