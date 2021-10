Den 51 år gamle mannen er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. I tillegg mistenkes han for å stå bak drapet på Tina Jørgensen i 2000. Mannen nekter enhver befatning med drapene.

Sier selgere av dameklær krasjet inn i Tengs-siktedes bil – forsvarere krever svar fra politiet

Forsvarerne til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, spør om politiet har utgitt seg for å være dameklær-selgere og har brukt hemmelig overvåkning.

1. september ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han nekter straffskyld.

Siktedes forsvarere har tidligere ytret en mistanke om at politiet drev skjult etterforskning før mannen ble pågrepet. Nå greier advokat Stian Kristensen ut om hvorfor i Stavanger Aftenblad – og krever svar fra politiet.

– Vi henvendte oss til kontrollutvalget den 14. september fordi vi ønsket svar på om det var brukt skjult etterforskning mot vår klient. Bakgrunnen for dette er at vår klient har forklart oss om en rekke merkelige hendelser som skjedde høsten 2019, sier forsvarer Kristensen til VG.

Forteller om krasj med dameklær-selgere

Den drapssiktede mannen er tidligere dømt for å ha brutt seg inn og stjålet klær og sko fra en rekke kvinner på 90- og 00-tallet.

– Blant annet forteller han at han at sto på en parkeringsplass på Haugalandet der han opplevde at det var to damer som kolliderte i bobilen hans. Disse damene var veldig opptatt av å gjøre opp for seg, og forklarte at de var på vei til en messe for salg av damesko og dameklær i Haugesund og at de var på vei over fjellet, forteller Stian Kristensen til VG

Ifølge forsvareren reagerte mannen, fordi kvinnene skal ha brukt så mange påskudd for å få treffe ham, alt fra spørsmål om verksted og reparasjoner, til å ta vare på kassene med klær.

Forsvarer Stian Kristensen sier da dette skjedde i høsten 2019, tenkte den siktede at det var påfallende, mens han i dag tenker det må ha vært et forsøk fra politiet på å oppnå kontakt.

Forsvareren ønsker altså svar på om politiet drev med skjult etterforskning av den siktede mannen. Men det svaret får han ikke.

– Vi kommenterer ikke hvilken etterforskning som har skjedd forut pågripelsen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

På spørsmål om hvorfor politiet skulle ha gjort dette, svarer forsvareren:

– Det er ikke godt å si, men de kan ha ønsket å komme i kontakt for å se hvordan han skulle reagere. Det høres jo rart ut at han skal møte noen som er omreisende i det som er hans fetisj, og at de vil overlate disse klærne til ham. Det blir jo litt spekulasjoner, sier Kristensen.

– Plasserte spiker innenfor døren

Advokaten sier han ikke er sikker på om de noen gang vil få svar på hva disse damene egentlig drev med da de dultet borti hans klient med kvinneklær og damesko. Dette er eventuelt spaning og ikke noe politiet plikter å opplyse om.

Men det advokaten forventer svar på, er om politiet har brukt hemmelig ransakelse eller hemmelig overvåkning mot hans klient. For advokat Kristensen sier også at den siktede mannen mistenker at politiet har vært inne i boligen hans.

Han sier den siktede plasserte en spiker på innsiden av døren, som en gang lå på gulvet. Og at den siktede satte opp overvåkningskamera.

– Når han sjekker denne minnebrikken for kameraet, så sier han at det er tidspunkter som er borte, sier Kristensen.

– Betyr dette at han mistenker at politiet har vært inne her og slettet informasjon?

– Ja, på kameraet ja, og at de har vært inne i boligen hans på hemmelige ransakelse. Om de har installert noe overvåkning, det vet jeg ikke, svarer forsvareren.

Spørsmål om skyggeforsvarer

Stian Kristensen sier at de går ut med denne historien i mediene fordi de vil henvende seg til en eventuell skyggeforsvarer i saken. Det er en type forsvarer som alle som er under hemmelig etterforskning har.

– Dersom politiet vil utsette vårt krav om å få innblikk i den eventuelt hemmelige delen av etterforskningen, så må det legges frem for en slik advokat. Det er fordi et slikt spørsmål om innsyn også kan bli lagt frem for retten.

– Vi ønsker å få frem overfor en slik skyggeforsvarer, at vår klient har vært klar over hva som har foregått, at han har blitt skygget og at det ikke er noen grunn for politiet og hemmeligholde sine metoder. Vi bør få innsyn i dette, sier Kristensen.

Mannen som er siktet for Tengs-drapet, og er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, mener politiet har tatt feil mann.

Bakgrunn: Undercover i Norge

Politiet kan gå undercover, altså operere under et dekke av å være sivil, for å etterforske ulike typer saker ved å komme seg tett på mistenkte personer og infiltrere dagliglivet deres.

Politiet gikk for eksempel undercover i lang tid for å forsøke å avsløre Elisabeth Aaslie, kvinnen som ble i juli 2019 ble dømt til 21 års forvaring for to drap. Domstolene hadde ikke noe å utsette på denne operasjonen.

Undercover-virksomheten i Norge styres som regel fra en enhet i Oslo politidistrikt, som er spesialisert på dette. Operasjonene preges ofte av et nøye planlagt skuespill.

Forsvarsadvokater reagerer ofte på undercover-operasjoner og påstår at de har vært ulovlige, fordi man mener politiet enten har gått for langt i fremprovosere en forklaring om de straffbare forholdene saken dreier seg om, eller at agentene har bidratt til at den tiltalte har begått straffbare forhold han eller hun ellers ikke ville ha begått.

I den såkalte Sult-saken ble flere personer frifunnet etter en slik ulovlig politiprovokasjon.