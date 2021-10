HØYRE-HØVDING I NORD: Sture Pedersen er en av partiets mest profilerte distriktsordførere. Her sammen med partileder Erna Solberg fra partiets landsmøte tidligere i år.

Bø-ordføreren tar oppgjør med «skatteflyktninger» som ikke flytter på ordentlig

Sture Pedersen (H) jubler over frisk kapital fra millionærer til næringslivet i Bø – men er skuffet over at ikke alle som har meldt flytting til «skatteparadiset» har vært like til stede i kommunen.

Publisert: Nå nettopp

Bø i Vesterålen ble i 2019 kjent som «Norges Monaco» etter at kommunestyret med ordfører Sture Pedersen i spissen vedtok å senke eiendomsskatten i kommunen fra 0,8 til 0,35 prosent.

Det medførte at flere profilerte, kapitalsterke menn meldte offentlig at de ville flytte til kommunen. Noen av dem valgte å droppe flyttingen, da de forsto at det innebær at de faktisk måtte flytte til Bø for å ha krav på lavere skatt.

Ordføreren sier til VG at han ser på tiltaket som en braksuksess, og at forslaget har ført til økt kapitalflyt og oppmerksomhet til kommunen i Vesterålen med knappe 2600 innbyggere.

Alt er likevel ikke helt fryd og gammen, skal vi tro ordføreren: Noen av dem som har meldt flytting, har han ikke sett snurten av.

Noen kan vente seg en telefon

– Det er nok noen som er altfor lite i Bø, det skal jeg tørre å si. Dem har jeg også tenkt å ta meg en prat med når året er omme, sier ordføreren til VG.

STORKAR: Ordfører Sture Pedersen er ordfører med stor «o», og blant Høyres mest profilerte ordførere. Han kan også skilte med å levere Høyre-politikk i en helt egen kommunal skala – med å redusere eiendomsskatten kommunalt.

Han nevner ikke noen navn, men kommer med en lovnad om at han skal bidra til å få belyst tilfeller av tilløp til skattesnusk:

– Om dere ringer når skattelistene for 2021 kommer om et år, og det står noen på inntektstoppen der som ikke bor reelt i Bø, så skal jeg ærlig svare at «denne personen har ikke jeg sett her».

– Dette skal ikke være noe lurerier. Vi det skal jo følge med på at de som melder flytting faktisk flytter hit. Og er det noen som melder flytting, men ikke flytter så skal jeg bidra til å peke dem ut, så sant det blir kjent for meg.

Bø eller utlandet

VG har kontaktet flere investorer og finansfolk som har meldt flytting til kommunen. En av dem er investoren Rikard Storvestre, som innrømmer at det har blitt få overnattinger i kommunen.

– Det har ikke vært mange i år. Men vi må se dette i et lengre perspektiv – man bør se alle prøveordninger i et tre- til femårsperspektiv. Jeg har et hus i Bø og planlegger å renovere det, sier Storvestre, som også «oppholder seg mye i Brasil».

Selv om han har vært lite i Bø, har Storvestre allerede hatt mye kontakt med ordføreren, forteller han.

– Jeg har kontakt med Sture Pedersen hver uke.

RENOVERER: Rikard Storvestre har kjøpt dette huset i Bø i Vesterålen, her avbildet i november 2020.

Storvestre mener han klart bidrar positivt til næringslivet i kommunen.

– Jeg har registrert et firma, har kontorer der og skal bygge opp noe stort, sier han.

– Neste år kommer jeg til å betale 50–60 millioner i skatt til kommunen. Skulle jeg blitt tvangsflyttet ut av landet er det jeg som ville ha vunnet på det.

– For din del er det Bø eller utlandet?

– Ja, det er jo det. Etter at Ap kom til makten tror jeg mange kommer til å flytte ut – til Sveits og Monaco og andre steder. Og det er folk med mye større formuer enn meg, sier Storvestre.

– Bidrar mye

Ordføreren understreker at mange kapitalsterke personer har flyttet og bidratt mye i lokalsamfunnet, både med investeringer og nye arbeidsplasser.

– Det viktigste for meg har aldri vært å senke skattene, men å lokke kapital til Bø, sånn at vi får flere arbeidsplasser. Vi kan ikke sitte her og vente på å bli berget av staten, vi må legge til rette for at folk skal få lyst til å flytte hit og at folk vil satse her, sier han.

Han vil også til livs påstanden om at det bare er kjøpt «gamle rønner», og viser til at flere av innflytterne det siste året har kjøpt og pusset opp både leiligheter og eneboliger i kommunen.

– I all hovedsak har de som har meldt flytting hit vært her mye, og mange har bidratt med store investeringer. De har støttet opp om det private næringslivet og bidratt til å skape arbeidsplasser. Det er dét som er viktig for kommunen, sier han.

FLYTTET HIT: En av dem som har meldt flytting er investoren Einar Sissener, som har kjøpt dette huset. Sissener sier til VG at noe av det attraktive med huset var at det medfulgte rett til småviltjakt i et sameie like utenfor døren. Her er huset avbildet i november 2020.

– Ikke gjort noen fintelling

Einar A. Sissener er en av dem som meldte flytting i 2020. Han føler seg ikke truffet av Pedersens uttalelser om at noen er for lite til stede.

– Det er iallfall ikke meg, sier Sissener, som for tiden jobber med å få godkjent byggingen av et turistanlegg i kommunen.

Han har ikke noe anslag på hvor store deler av tiden han har tilbrakt i kommunen siden han flyttet.

– Noen fintelling har jeg ikke gjort. Vi er mye i Bø. Her har vi et hyggelig hus, jaktområde og båt, sier han.

– Man må ha respekt for at folk driver en virksomhet og da må være til stede andre steder enn hjemme. Man må til Østlandet og andre steder man har virksomhet. Men basen er Bø.

Bedriftseier Ole-Martin Almeli, som også meldte flytting i 2020, sier som Sissener at han ikke har noe anslag på hvor mange overnattinger han har hatt i Bø.

– Vi er der så mye vi kan og er aktive i lokalmiljøet. Men det er klart - vi driver forretning i andre deler av Norge og reiser mye, sier Almeli.

Skatteetaten: – Foretar kontroller

Lene Ringså er seksjonssjef i Skatteetaten. Hun sier at man skal skatte i den kommunen man er folkeregistrert bosatt i 1. januar samme år. Og hun sier at man skal være folkeregisteret på adressen man bor fast og har mest «døgnhvile», altså hvor man overnatter oftest gjennom året.

Lene Ringså i Skatteetaten forklarer at de gjennomfører kontroller – men vil ikke si om de har kontrollert eller vil kontrollere «skatteflyktningene» til Bø kommune.

Hun vil ikke kommentere om de har gjort eller vil gjøre kontroller av millionærer som har meldt flytting til Bø.

– Vi kan ikke kommentere våre kontroller. Men vi følger naturlig nok med på mediebildet, og vi får opplysninger på andre måter og vil ut fra dette foreta kontroller der vi tror det er størst risiko for feil.

– Hvordan kan man kontrollere om noen bor nok på en plass at de skatter til riktig kommune?

– Når Skatteetaten gjennomfører kontroller av personer så vil vi som et utgangspunkt gå i dialog med den det gjelder for å avklare om de har gitt riktige opplysninger til oss og hvilke regler som gjelder for akkurat deres tilfelle.