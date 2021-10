PÅ STEDET: Politiet driver nå etterforskning på stedet, som ligger ved Carl Berner og Rodeløkka i Oslo.

Mann falt fra fjerde etasje i Oslo - kritisk skadet

En mann er sendt til sykehus etter å ha falt ned fra fjerdeetasje på Carl Berner i Oslo. Han er kritisk skadet, melder politiet søndag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Politiet fikk melding om et mulig innbrudd her i drosjelokalene. En person klatret på taket og forsøkte ta seg inn et vindu, sier innsatsleder Svend Bjelland på stedet til VG.

Mannen skal ifølge politiet ha tatt seg inn gjennom vinduet, før han tok seg så ut av vinduet igjen da politiet kom til stedet.







– Vi forsøker å roe ned situasjonen og få ham til å gå inn gjennom vinduet igjen, men dessverre ender det med at han faller fra en kabel og ned på gata bak oss, sier Bjelland.

Han forteller at politifolkene på stedet så personen falle i bakken fra omtrent fjerde etasje.

DETTE VINDUET: Politiet tok i morgentimene bilder fra dette vinduet, hvor mannen angivelig skal ha falt fra.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 08.14, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth overfor VG. Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet.

Nødetatene er fortsatt på stedet og jobber med blant annet vitneavhør, opplyser politiet.

VG oppdaterer saken.