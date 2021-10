OLJEMINISTER: Marte Mjøs Persen kan smykke seg med et grønt lys fra et flertall av befolkningen for regjeringens oljepolitikk. i hvert fall om vi skal tro VGs siste måling.

VG-måling: Flertall støtter regjeringens oljepolitikk

Spørsmålet om oljeleting i nye områder splitter det norske folk. Oljeminister Marte Mjøs Persen (Ap) kan likevel glise hele veien til Bergen over at et flertall gir støtte til regjeringens politikk om å fortsette leting i nye områder.

I en fersk meningsmåling oppgir 54 prosent at de er enig med regjeringens politikk om å fortsette leting etter olje og gass i nye områder.

En tredjedel av de spurte oppgir at de er uenig i at det skal letes etter olje i nye områder.

Da VG stilte omtrent samme spørsmål i august, var svarene mer eller mindre de samme – med unntak av at seks prosent har flyttet seg fra «ikke sikker» til at de positiv til oljeleting.

Spørsmålet respondentene fikk «I regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet står det at man vil lete etter olje og gass i nye områder. Er du enig eller uenig i dette?» Vis mer

– Viktig næring

Aps nyutnevnte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen er fornøyd med at et flertall av norske velgere gir tommelen opp til et av hovedpunktene i regjeringens nye oljepolitikk, nemlig å fortsette leting i nye områder.

– Petroleumsindustrien er en veldig stor og viktig næring for Norge, hvor omtrent 210.00 mennesker er direkte eller indirekte sysselsatt, sier Persen til VG på telefon fra Bergen, og forklarer fortvilt:

– Det er første gang jeg er hjemme i Bergen på flere uker!

Den rykende ferske statsråden, har siden 2015 vært ordfører i Bergen. Hun ble i september innvalgt til Stortinget, før hun ble utpekt som statsråd.

Persen minner om Norges forpliktelser om å redusere utslipp gjennom Parisavtalen.

– Kompetanse og teknologien er en viktig nøkkel for energitransformasjonen vi står overfor både i Norge og globalt. For denne regjeringen er det viktig at vi utvikler og ikke avvikler industrien, samtidig som vi også skal få ned utslippene fra norsk sokkel, sier hun.

Oljeministeren mener at kompetanse fra petroleumssektoren blir avgjørende for å utvikle nye, miljøvennlige næringer og utvikle fangst og lagring av karbon.

STATSRÅD: Oljeminister Marte Mjøs Persen (Ap) understreker viktigheten av norsk olje og gassnæring, både når det kommer til økonomi og sysselsetting.

Erstatter kull

– Er det et paradoks at Ap hele tiden snakker om behovet for olje som en forutsetning for et grønt skifte?

– Nei, det mener jeg ikke. Det gjør heller ikke næringen selv. Vi ser at mange av de viktige grønne prosjektene om fangst og lagring av utslipp har sitt utspring i teknologi og kompetanse hos norsk petroleumsbransje. Og norsk gass er et viktig bidrag til å erstatte kull i Europa, som igjen får ned Co₂-utslippene, sier Persen.

Persen peker også på at gassen brukes til ny, grønn industri som hydrogen og blå ammoniakk.

Blant Aps velgere er det 34 prosent som ønsker å stoppe leting i nye områder, mens 55 prosent ønsker å fortsette letningen.

– Hva tenker du om at Arbeiderpartiets velgere er så tydelig delt i synes på det som oljeleting?

– Jeg oppfatter at Aps politikk er tydelig forankret i lokallag, i fagbevegelsen og sammen med næringene. Vårt program er laget sammen med både dem, og med de klimastreikende ungdommene. Vi må samarbeider med ulike stemmer. Men det haster å få en reduksjon av utslippene våre.

BRED STØTTE: KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at han opplever bred støtte blant velgerne for deres oljepolitikk.

KrF: – Opplever bred støtte

Blant de 33 personene som har svart at de også stemmer KrF, så svarer 69 prosent at de mener man skal fortsette å lete etter olje og gass i nye områder, mens kun 19 prosent er uenige. Det til tross for at KrFs partiprogram er slått fast at partiet er mot oljevirksomhet i nye områder.

– KrF ønsker at det fortsatt åpnes for å lete mer etter olje og gass, men vi ønsker ikke å åpne nye områder som LoVeSe, Jan Mayen eller Mørebankene, men bare i de modne områdene gjennom tildeling av forhåndsdefinerte områder, uttaler KrF-stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad til VG.

Han legger til:

– Jeg opplever at det er bred støtte blant KrFs velgere til en slik balansert tilnærming.