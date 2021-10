forrige

Stor redningsaksjon: Tre personer har sannsynligvis gått utfor en foss

TOKAGJELET (VG) Nødetatene frykter båt med tre personer har gått utfor foss i Tokagjelet i Kvam kommune, og det pågår natt til mandag en stor redningsaksjon.

Siden i 21-tiden søndag kveld, har det pågått en storstilt redningsaksjon i Kvam kommune i Hardanger. Nødetatene fikk melding om at en liten båt med tre voksne personer og en hund i en båt var tatt av strømmen i Tokagjelselva.







Politiet frykter de har forsvunnet ned i en stor og bratt foss. Det har grunnlag i opplysningene de fikk fra den som meldte inn hendelsen.

– Båten forsvant utenfor synsvidde for henne. Men vedkommende har ikke sett at de har gått over demningen, opplyser politiets innsatsleder Synnøve Malkenes like etter klokken 02.00 natt til mandag.

De savnedes pårørende er varslet, og blir ifølge Malkenes ivaretatt. De tre savnede personene er norske, men ikke bosatt i området de befant seg i.

INNSATSLEDER: Synnøve Malkenes.

Redningsaksjonen fortsetter gjennom natten, med mannskaper fra politi, brannvesen, helse, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder. Malkenes sier rundt 30–40 stykker deltar i redningsaksjonen.

– Vi opprettholder vaktpostene på alle broene nedover, observasjonspostene opprettholdes. Ser om det kommer gjenstander nedover. Har gått med hund og mannskaper der det er mulig å bevege seg langs elven.

Redningsmannskapene har også båter i sjøen, og søker der elven munner ut i fjorden.

Utfordrende forhold

VG er natt til mandag i området, hvor redningsaksjonen i flere timer har pågått for fullt. Det regner voldsomt, blåser og er tåke.

Politiet beskriver redningsaksjonen som svært krevende. Luftambulanse og redningshelikopter måtte søndag kveld snu på grunn av flyforholdene.

– Det er fremdeles ikke flyvær. Venter på dagslys for å sende opp drone, sier innsatsleder Malkenes like etter klokken 02.00.

Klokken 01.40 opplyser vaktleder Ronald Drotningsvik ved 110-sentalen at brannvesenets spesialstyrker etter flere timers søk returnerer. De var sendt til stedet fra Bergen.

– De har ikke så mye mer der å gjøre akkurat nå. Redningsaksjonen går nå mer over i søk. Førsteinnsatsen er over, da returnerer vi våre mannskaper i Bergen, sier han.

Men politiet har altså understreket at operasjonen fremdeles har status som redningsaksjon. Det innebærer at man fremdeles har et håp om å finne de savnede i live.

Det var klokken 21.33 søndag at politiet først fikk melding om de tre personene som var tatt av strømmen.

Funn av åre

Rundt 23.50 opplyser Drotningsvik at det er funnet en åre i elven. Han sier de fremdeles søker i vannet. Men at de nå, etter funnet av åren, er «rimelig sikker» på at jollen har gått utfor fossen.

– Er det håp om å finne personene i live?

– Man skal aldri si aldri. Vi satser i det lengste på det, men med den vannføringen i vannet er ikke håpet veldig stort.

Det er ikke gjort observasjoner av at båten har gått utfor fossen. Personene var ifølge vaktleder Drotningsvik i båten så lenge innringer som meldte ifra så dem.

Fossen det fryktes at båten kan ha seilt utfor er ifølge vaktleder Drotningsvik stor:

– Dette er i et juv, med stupbratte sider ned langs begge sider av elven.

– Fra toppen og til denne demmingen er det et ganske stort fritt fall ned til den første fossen. Etter det er det en kraftig stri elv med stryk og småfosser til du kommer ned igjen til Norheimsund, sier han.

Vaktlederen sier også at mannskapene som jobber på stedet, sjelden har sett så kraftig vannføring i elven.

Ordfører i Kvam kommune, Torgeir Næss, sier til VG at de følger situasjonen tett og holder kontakt med rådmannen.

Ved midnatt bekrefter Næss at de nå jobber utover natten for å få satt en tilstrekkelig krisestab.

Store mannskaper

Det er gjort en full utrykning til stedet. Selv om brannvesenets spesialmannskaper har returnert til Bergen, fortsetter Røde Kors, politi og mannskaper fra brannvesenet lokalt å søke og overvåke elven.

– De har sendt en mann ut der med tau for å se ned ved den første fossen om han kan se noe der. Om det er observasjoner ved bunnen av fossen.

På stedet er også dykkere. Røde Kors, politi og ambulanser er kalt ut.

Ifølge Hordaland Folkeblad er det satt opp en observasjonspost der elven krysser fylkesvegen. På grunn av sterk strøm går ikke mannskapene ut i elven, men sikret mannskap står på land, og er klare for å hoppe uti om de ser noe.

Mannskapene er utstyrt med lyskastere og lommelykter.

Norske redningshunder har seks redningshunder og operativ ledelse på vei.

Vaktkommandør Drotningsvik ved 110 Vest sa til VG klokken 22.40 at de hadde fått frem sine styrker.

– De står oppe ved demningen nå. Vi har også styrker helt nede ved Steindalsfossen og oppover langs elven, sier han og legger til at det er et langt stykke hvor de ikke kommer til.

Erlend Håheim, hjelpekorpskontakt i distriktskontoret Hordaland Røde Kors, sier til VG at de har 15 stykker fra Røde Kors på stedet.

På Twitter ber politiet personer som ikke er en del av redningsaksjonen om å ikke oppsøker eller røre seg i området langs elven.