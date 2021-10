Stor redningsaksjon i Hardanger

Det pågår en stor redningsaksjon i Tokagjelet i Kvam kommune etter melding om at en båt med tre personer har blitt tatt av kraftig strøm.

Ifølge politiet frykter de at personene har falt ut av båten, og både nødetatene og frivillige deltar søndag kveld i en stor redningsaksjon.







Vaktleder Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen sier til VG sier at det dreier seg om en mindre båt som skulle frakte personer til en hytte over elven.

– De ble tatt av strømmen og ført nedover elven, sier han.

Drotningsvik sier at det er høy vannføring og kraftig strøm der båten er tatt. Han opplyser om at elven fører til en foss.

– Det vi er redde for, er at de har gått utfor denne fossen. Ellers burde de ha gitt livstegn fra seg, sier han til VG.

Det er ikke sett at båten er gått utfor fossen. Og personene var i båten så lenge innringer så dem, opplyser vaktlederen.

Han opplyser om at de har full uttrykning.

– Vi har klatregruppe og dykkere på vei. Hovedredningssentralen er i bildet. Røde Kors, politi og ambulanser er kalt ut.

Norske redningshunder har seks redningshunder og operativ ledelse på vei.

Ulykken skal ha skjedd rundt klokken 21.00, skriver Hordaland Folkeblad. Torleif Ones, leder i Kvam brann og redning sier til avisen at etatene har startet søk ved Steindalsfossen og går oppover. Det er laget til en observasjonspost der elven krysser fylkesvegen.

– Det siste vi kan si, er at vi har fått frem våre styrker. De står oppe ved demningen nå. Vi har også styrker helt nede ved Steindalsfossen og oppover langs elven, sier vaktkommandør Drotningsvik ved 110 Vest til VG rundt 22.40.

– Det er et langt stykke hvor vi ikke kommer til. Dette er i et juv, med stupbratte sider ned langs begge sider av elven, sier han.

Ordfører i Kvam kommune, Torgeir Næss, sier til VG at de følger situasjonen tett og holder kontakt med rådmannen.

Han sier at det er for tidlig å si om det vil være nødvendig for kommunen å sette krisestab.

– Først må vi få en oversikt over situasjonen, sier Næss.