Redningsaksjon i Hardanger: De savnede skulle krysse over til en hytte

TOKAGJELET (VG) Politiet sier en båt med tre personer trolig har gått utfor foss ved Tokagjelet i Kvam kommune.

– Vi er fortsatt i en redningsfase. Jo lenger tid det går, dess verre kan det se ut. Men vi venter på dagslyset og fortsetter søket, sier innsatsleder Atle Birkeland i politiet klokken 07 mandag morgen.

Siden 21.30-tiden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon i Kvam kommune i Hardanger. Nødetatene fikk melding om at en liten båt med tre voksne personer og en hund var tatt av strømmen i Tokagjelselva.







Kvinnen som meldte inn hendelsen til nødetatene har ifølge politiet en relasjon til de savnede. Hun skal ha mistet båten av syne da den var på vei over vannet for å komme til en hytte.

– Det er en hytte de har tilknytning til, og de hadde derfor behov for å krysse elven der oppe. Det er årsaken til at de skulle over, sier Birkeland.

Politiet frykter at de har forsvunnet ned i en stor og bratt foss, med et fall på over 15 meter, og deretter flere krevende og bratte partier.

De savnedes pårørende er varslet, og blir ifølge innsatslederen ivaretatt i Kvam kommune. De savnede personene er to voksne menn og én voksen kvinne. Personene er norske, men ifølge politiet ikke fast bosatt i området.

Redningsaksjonen fortsetter mandag morgen med mannskaper fra politi, brannvesen, helse, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder. Malkenes sier rundt 30–40 stykker deltar i redningsaksjonen.

– De faste observasjonspostene på broene langs elven har vært bemannet, og det har gått et lite, mer begrenset søk langs elven, sa vaktleder Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til VG om nattens innsats like før klokken 06 mandag morgen.

Ifølge Drotningsvik er det ikke gjort funn av hverken personer, dyr eller gjenstander siden det like før midnatt ble observert en åre i elven.

Det har vært for dårlig vær til å fly med helikopter så langt i oppdraget. Dronen blir derfor første mulighet redningsmannskapene har til å søke fra luften.

– I disse tider ankommer det er elveredningslag fra Nordfjordeid. De er spesialister på å jobbe i strie elver. Når det lysner tar vi i bruk drone, fortsetter han.

Fossen er i et juv, med stupbratte sider langs begge sider av elven. På grunn av mye nedbør er det også stor vannføring og svært vanskelig å skulle ta seg frem i den.

Redningsmannskapene har også båter i sjøen, og søker der elven munner ut i fjorden.

Utfordrende forhold

VG har siden sent mandag kveld vært i området, hvor redningsaksjonen i flere timer har pågått for fullt. Det regner voldsomt, blåser og er tåkete.

Politiet beskriver redningsaksjonen som svært krevende. Luftambulanse og redningshelikopter måtte søndag kveld snu på grunn av flyforholdene.

Klokken 01.40 opplyste vaktleder Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen at brannvesenets spesialstyrker etter flere timers søk returnerer. De var sendt til stedet fra Bergen.

– De har ikke så mye mer der å gjøre akkurat nå. Redningsaksjonen går nå mer over i søk. Førsteinnsatsen er over, da returnerer vi våre mannskaper til Bergen, sier han.

Men politiet har altså understreket at operasjonen fremdeles har status som redningsaksjon. Det innebærer at man fremdeles har et håp om å finne de savnede i live.

Det var klokken 21.33 søndag at politiet først fikk melding om at tre personer var tatt av strømmen.

Fant åre i elven

Rundt klokken 23.50 opplyser Drotningsvik at det er funnet en åre i elven. Han sier at de fremdeles søker i vannet. Men at de nå, etter funnet av åren, er «rimelig sikker» på at jollen har gått utfor fossen.

Også innsatsleder Birkeland i politiet bekrefter at en åre ble funnet «lenger nede i elven». Han har ikke flere opplysninger om denne åren mandag morgen.

Det er ikke gjort observasjoner av at båten har gått utfor fossen. Personene var ifølge vaktleder Drotningsvik i båten så lenge innringeren som meldte ifra så dem.