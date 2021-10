PST er varslet: Flere skadet og døde

Flere er skadet og døde etter en hendelse i Kongsberg. PST er varslet, sykehus er i beredskap og kommunen setter krisestab.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mannen som har utført handlingen er pågrepet av politiet, oppgir politiet på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Det er flere skadet, og det er også omkomne personer etter disse hendelsene, sier regionleder Øyvind Aas i Sørøst politidistrikt.







De skadede er sendt til sykehus.

Gjerningsmannen har beveget seg rundt, og det er derfor flere åsteder, opplyser Aas.

Politiet ønsker ikke å gå ut med alder eller andre opplysninger om gjerningsmannen, men han har - etter det politiet vet nå - handlet alene. Mannen er kjørt til arresten.

– Politiet sikrer spor der det har skjedd straffbare handlinger, sier Aas.

PST er orientert.

– Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til VG.

Like før klokken 18.30 meldte politiet om aksjonen i Kongsberg. En person har skutt etter folk med pil og bue, varslet politiet på Twitter.

Sykehuset satt i beredskap

Sykehuset i Drammen er satt i beredskap. Det er også Oslo Universitetssykehus, ifølge TV2.

forrige











fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Tipser

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, og få mer informasjon, sier pressevakt i Vestre Viken HF, Ole Jonny Karlstrøm, til VG.

Oslo politidistrikt bistår med nasjonale ressurser, helikopter og beredskapstropp, oppgir pressesjef Unni Grøndal i Oslo-politiet til VG.

– Skremmende

Vitner opplyser om, ifølge Laagendalsposten, at en mann skal ha vært inne på en Coop Extra-butikk og siktet på folk.

Magnus Tangen var på vei til en butikk like ved Coop Extra da han hørte helikopteret over ham. Da han kom frem, var politiet og ambulanser allerede på plass med mye blålys.

– Det var så mye blålys at det var vanskelig å se antall politibiler, sier han.

Han bor like ved Hyttegata der politiet nå aksjonerer.

– Det er interessant og kom helt ut av intet. Det skremmende at det er så tett på der jeg bor, at det er fullt kjør her nå, sier Tangen.

Hele Vestsiden i Kongsberg er avsperret, og beredskapstroppen er på stedet, skriver Laagendalsposten.

Bombegruppen på plass

Bombegruppen var på plass klokken 19.40, og det ble sendt store ambulanseressurser fra Oslo i retning Kongsberg. Uniformert militær og bevæpnet politi skal være på plass, melder Laagendalsposten.

Har du tips i denne saken? Kontakt VGs journalister her

En nabo VG har snakket med forteller at hun så blålysene ut av vinduet, og at hun først trodde det var snakk om en øvelse.

– Det er jo en stille by, det er sjeldent det skjer noe her.

Hun sier det fortsett er et stort politioppbud rett over kokken 20, og at de har sperret av deler av området. Helikopteret som har hengt over dem ser hun ikke lenger. Naboen sier at hun håper på mer informasjon om hva som har hendt.

– Vi har fått beskjed om å ikke gå ut, og det er det.