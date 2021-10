forrige





Kongsberg: Person skal ha blitt skutt etter med pil og bue

Det pågår en politiaksjon i Kongsberg sentrum i forbindelse med at en person skal ha blitt skutt etter med pil og bue. Det skal ha vært en livstruende hendelse.

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til VG onsdag kveld.

Like før klokken 18.30 meldte politiet om at det pågikk en aksjon i Kongsberg sentrum. En person har skutt etter folk med pil og bue, skrev politiet på Twitter.







Vitner opplyser om, ifølge Laagendalsposten, at en mann skal ha vært inne på en Coop Extra-butikk og siktet på folk. Det skal ha vært en pågående, livstruende hendelse, oppgir politiet til avisen.

Bombegruppen er på plass klokken 19.40, og det skal være helikopter over området.

– Kommunen setter krisestab. Situasjonen er uoversiktlig, men vi følger den tett, sier ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand til NRK.

– Det er kaos

Det er pågrepet en gjerningsperson, og hendelsen er alvorlig, melder politiet på Twitter klokken 19.25.

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand (Sp), opplyser til VG like før klokken 19.30 at hun følger situasjonen - men at hun ikke har ytterligere informasjon.

– Det er kaos nå, så jeg må oppdatere senere, sier Sand.

Vi oppdaterer saken.