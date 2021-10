Kilder til VG: Minst fire drept i Kongsberg

KONGSBERG (VG) Flere er skadet og drept etter en hendelse i Kongsberg. PST er varslet, sykehus er i beredskap og politiet i Norge er bevæpnet.

Minst fire er drept, opplyser kilder til VG.

Mannen som har utført handlingen er pågrepet, opplyser politiet på en pressekonferanse onsdag kveld.







– Det er flere skadet, og det er også omkomne personer etter disse hendelsene, sier regionleder Øyvind Aas i Sørøst politidistrikt.

De skadede er sendt til sykehus.

Gjerningsmannen har beveget seg rundt med et våpen, og det er derfor flere åsteder, opplyser Aas.

Politiet har varlset en ny pressebreif klokken 22.00. Politiet i Norge er midlertidig bevæpnet etter den alvorlige hendelsen.

Politiet ønsker ikke å gå ut med alder eller andre opplysninger om gjerningsmannen, men han har - etter det politiet vet nå - handlet alene. Mannen er kjørt til arresten.

– Politiet sikrer spor der det har skjedd straffbare handlinger, sier Aas.

PST er orientert.

– Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til VG.

Det var like før klokken 18.30 meldte politiet om aksjonen i Kongsberg. En person har skutt etter folk med pil og bue, varslet politiet på Twitter.

Kommunen har opprettet krisestab, og det er et mottak på Gyldenløve hotell for de som trenger støtte fra kommunen. På mottaket er kommunens psykososiale team på plass.

Sykehus i beredskap

Oslo universitetssykehus (OUS) koordinerer AMK etter voldshendelsen på Kongsberg, og akuttmottaket følger utviklingen tett.

I tillegg er Drammen sykehus er satt i beredskap.

OUS har ikke fått beskjeder om at noen pasienter er på vei til dem onsdag kveld, men har likevel bedt akuttavdelingen følge situasjonen.

– Per nå bistår vi med åtte ambulanser og har koordinert tre luftambulanser til området, sier pressevakt Anders Bayer i Oslo universitetssykehus til NTB.

Bayer opplyser om at sykehuset har etablert et koordinerende AMK i helseregion Sørøst etter forespørsel fra AMK i Vestre Viken. Dette for å kunne bistå Vestre Viken med ressurser.

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, og få mer informasjon, sier pressevakt i Vestre Viken HF, Ole Jonny Karlstrøm, til VG.

Oslo politidistrikt bistår med nasjonale ressurser, helikopter og beredskapstropp, oppgir pressesjef Unni Grøndal i Oslo-politiet til VG.

Coop bekrefter hendelse i butikk på Kongsberg

– Jeg kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse i vår Coop på Kongsberg, sier pressekontakt Silje Alisø til VG.

Hun sier at ingen av deres ansatte er fysisk skadet.

– Nå er vi opptatt av å følge opp våre ansatte, sier hun.

Alisø kan ikke svare på flere spørsmål angående hendelsen.

Bombegruppen på stedet

Bombegruppen var på plass klokken 19.40, og det ble sendt store ambulanseressurser fra Oslo i retning Kongsberg. Bevæpnet politi skal være på plass, melder Laagendalsposten.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er informert om situasjonen på Kongsberg og følger den tett.

