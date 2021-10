FØRSTE GANG PÅ PODIET: Jonas Gahr Støre (Ap) har holdt sin første pressekonferanse på Statsministerens kontor.

Støre-regjeringen reiser til atomforbud-konferanse: USA stiller spørsmål

Jonas Gahr Støres nye regjering vil sende observatører til FNs konferanse om atomvåpen-forbudet, som eneste NATO-land. Men den ferske statsministeren avviser at dette er første steg mot å slutte seg til forbudet.

– Jeg er opptatt av at vi kommer oss inn igjen i mange av de prosessene som går fremover. Det er jo veldig alvorlig at nedrustningsarbeidet står så stille. Da går det også gal vei, sier Støre til VG, på slutten av sin første dag som statsminister.

VG har fått bekreftet fra flere kilder at amerikanske myndigheter allerede har kontaktet Utenriksdepartementet med spørsmål om dette punktet i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen vil at Norge deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen.»

– Vi har ikke gått inn for tilslutning. Det har Ap vært tydelig på. Traktaten ble ikke fullført av noen NATO-land. Norge var med i oppstarten av dette. Det var jeg som startet denne prosessen som utenriksminister, svarer Støre.

Eneste NATO-land

Norge er det første og foreløpig eneste land i NATO som varsler deltagelse på dette FN-ledede møtet med landene som har bundet seg til traktaten. Konferansen finner sted i Wien i januar 2022.

– Da Norge trakk seg ut, ble traktaten fullført av andre land utenfor NATO. Men vi er opptatt av å få fremdrift i kjernefysisk nedrustning. Det å være observatør på et slikt møte, er en måte å følge dette arbeidet på. Det synes vi er naturlig å gjøre for å vie det oppmerksomhet, sier statsministeren.

Sverige og Sveits har imidlertid også søkt observatør-status på statspartkonferansen, som holdes i Wien i januar 2022.

Ros fra nobelprisvinneren

Den ferske regjeringen får ros av ICAN, organisasjonen som fikk Nobels fredspris i 2017 for sitt arbeid med atomvåpenforbudet:

– At Norge som første NATO-land bekrefter at vi skal delta som observatør på statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud sender et viktig signal til våre allierte om at atomvåpen er uakseptabelt, skriver Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge, i en pressemelding.

Høyre er skeptisk

Men Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder på Stortinget, sier at det vil være oppsiktsvekkende om Norge, som eneste NATO-land sender observatør til dette møtet:

– Høyre er veldig skeptisk til dette. Norge bør ikke ha noen alenegang i NATO i forhold til denne traktaten. Jeg legger til grunn at den nye regjeringen har tenkt å være solidarisk med forpliktelsene i NATO-medlemskapet, sier Helleland til VG.

OBSERVATØR: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser overfor VG at hans regjering får et forklaringsproblem i NATO.

Ulike syn i Ap og Sp

Sp er for et forbud, og har et landsmøtevedtak om dette. Ap-landsmøtet gikk imot, og begrunnet det med at FNs forbudstraktat mot atomvåpen vil være uforenlig med NATOs atomvåpenstrategi – og dermed med NATO-medlemskapet.

– Får din nye regjering et forklaringsproblem i NATO, Støre?

– Nei. Når man er observatør, følger man de diskusjonene som skjer, på et av de områdene hvor nedrustning diskuteres. Norge har lang erfaring i å være pådriver på kjernefysisk nedrustning, sier statsministeren.