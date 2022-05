PENGER: Det er mulig å tjene store penger på feilrapportering av fangst, og det går ut over Norges velferd, påpeker Økokrim.

Økokrim: Fiskerikriminalitet en av de største truslene

Økokrim mener fiskerikriminalitet er en av de største truslene mot velferdsstaten i årets trusselvurdering. Nå vil regjeringen ta grep.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandag morgen publiserer Økokrim sin ferske trusselvurdering for 2022, og peker på kriminalitet innen fiskerinæringen som en av de aller største truslene vi nå står overfor.

Økokrim konkluderer med at det forekommer systematisk under- og feilrapportering av fangst og landing av fisk og skalldyr i Norge. Dette truer velferdsstaten fordi staten da ikke får inn de skattene og avgiftene som skal finansiere gode liv til Norges befolkning.

– Fiskerikriminalitet er generelt vanskelig å avdekke. Det er lite objektive holdepunkter og lite automatiserte rapporteringspunkter. Det gjør at det krever mye av etterforskerne. Når politiet setter det så høyt på sine trusselvurderinger, betyr det at vi kommer til å bruke enda mer ressurser på å bekjempe det, sier sjef for Økokrim, Pål Lønseth til VG.

TRUSSELVURDERING: Sjef for Økokrim, Pål Lønseth, kommenterer trusselvurderingen for 2022

Profitt

Marine ressurser er veldig viktig for norsk økonomi, ikke minst fordi sjømat er Norges nest største eksportvare etter olje og gass.

Dermed er det mulig å tjene store penger i denne næringen, mener Økokrim.

– Profittmulighetene for kriminelle er store innen dette feltet. Det er ekstra bekymringsfullt at vi ser det tiltrekker seg utenlandske kriminelle aktører, fordi risikoen for å bli oppdaget er lav, samtidig som profitten er høy, sier Økokrimsjefen.

Juksing med innrapportering fører dessuten til konkurransevridning hvor lovlydige aktører er de som taper, mener Økokrim.

Reform

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ser svært alvorlig på funnet, og vil nå iverksette en forebyggende ressurskontroll som gjør det «lett å gjøre rett», som han kaller det.

– Å forebygge og bekjempe fiskerikriminalitet er en prioritet for regjeringen. Vi gjennomfører nå en omfattende reform av ressurskontrollen og vurderer flere tiltak for å beskytte de viktige ressursene i havet og alle aktørene som driver lovlig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til VG.

En reform av fiskerikontrollen innebærer at Nærings- og fiskeridepartementet har laget en ny seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet og følge opp reformen av ressurskontrollen.

– God dialog og samarbeid mellom næringen, kontrolletater og politiet er viktig for å lykkes med dette arbeidet. Jeg ønsker en ressurskontroll som gjør det lett å gjøre rett, sier Skjæran til VG. .

DÅRLIG KONTROLL: Det er ikke gode nok kontrollmekanismer for å sikre at innrapporteringen av fisk er korrekt, mener Økokrim.

Optimistisk minister

Økokrims Lønseth mener reformen av næringen vil slå godt ut.

– Mye av det som tenkes gjort der er jo å bedre kontrollapparatet ved å få noen verifiserbare størrelser og krav på plass. Mye av det som skisseres er bra. Jeg tror det vil lette politiet- og påtalemyndighetens arbeid, sier han til VG.

Fiskeriminister Skjæran understreker at de fleste aktørene i fiskerinæringen er lovlydige.

– Det skal ikke være slik at noen få useriøse aktører får vokse seg store og utnytte sin posisjon til å begå kriminalitet. Gjennom tverretatlig samarbeid og økt samhandling med politiet skal vi stanse denne utviklingen, sier fiskeriminister Skjæran.