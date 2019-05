Mann siktet for drapsforsøk i Sandefjord

En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i vestfoldbyen mandag morgen.

En mann skal ha blitt utsatt for stump vold og ble fløyet til Oslo universitetssykehus med luftambulanse.

Det var 07.08 at politiet meldte at en mann hadde ringt politiet og sagt at han hadde blitt slått ned av en mann han hadde på besøk.

– Mistenkte hadde vært på besøk hos den fornærmede, en mann i 40-årene. Han ble hentet av helsevesenet i helikopter, sier Marius Knudsen ved operasjonssentralen til VG.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen opplyser at mannen i 40-årene ble utsatt for vold mot hodet med en stump gjenstand og er under behandling.

– Politiet kjenner foreløpig ikke til relasjonen mellom de to, men det er ingenting som tyder på at den mistenkte har brutt seg inn i leiligheten, sier Johannessen.

Hva som har skjedd er ikke klarlagt, men politiadvokaten sier de ønsker å få gjennomført avhør av de to i løpet av kvelden eller i morgen tidlig.

Publisert: 27.05.19 kl. 13:29