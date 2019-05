PÅ LANDSMØTE: Frps nyslåtte justisminister, Jøran Kallmyr fotografert på Frp-landsmøtet på Gardermoen sist helg. Foto: Frode Hansen, VG

Frp-Kalmyr talte om «frihet mot sosialisme» på frigjøringsdagen

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vakte reaksjoner da han talte om «frihet mot sosialisme» til veteraner på frigjøringsdagen.

Det er avisa Gudbrandsdølen Dagningen som skriver om den ferske justisministerens besøk på Jørstadmoen i Oppland.

– Men NATO ble opprettet i skyggen av den gryende trusselen fra kommunistregimet i øst. Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur. Frihet mot kommunisme og sosialisme, sa justisministeren i sin tale.

Arbeiderpartiordføreren i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, som var til stede sammen med resten av det offisielle følget, reagerte.

ORDFØREREN REAGERTE: Espen Granberg Johnsen (Ap) er ordfører på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Jeg synes det er veldig trist på en slik dag. Skuffende for denne spesielle dagen og verdigheten ved markeringen av frigjøringsdagen, sier han og legger til at det er utidig av regjeringens representant å bruke 8. mai til å forfekte partisyn, sier han til avisen.

Ifølge ordføreren var justisministerens formulering et tema blant enkelte av veteranene som fikk medaljer. Til stede var også familie av veteranene og tidligere offiserer, uniformerte soldater og befal i tillegg til politimesteren og fylkesmannen.

Kallmyr sier i ettertid at det ikke er noen grunn til at norske sosialdemokrater skal følge seg krenket av innholdet.

– Konteksten for utsagnet var de ideologiske motsetninger under den kalde krigen. Det var på den tid et klart motsetningsforhold mellom frihet på den ene siden, og kommunisme og sosialisme på den andre, sier han.

