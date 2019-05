PÅ PLASS: Politiet var på plass med flere enheter etter at det skal ha blitt skutt med finkaliber mot en bolig på Skedsmokorset. Foto: Leserfoto

Flere skudd avfyrt mot hus

Politiet opplyser at det skal være skutt med et finkalibret våpen mot en bolig på Skedsmokorset i natt.

Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 03.00 natt til fredag, opplyser politiet på Twitter.

– Politiet ble varslet om at det var skutt mot vinduer og kastet stein på en bolig. Da vi kom frem til stedet viste det seg at det trolig er snakk om et finkalibret våpen, som ikke har penetrert vinduene, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen til VG.

Han forteller at familien som bor i boligen vil bli ivaretatt utover dagen.

– Det er også utført skadeverk på en bil, sier Lorentzen.

Ingen er så langt pågrepet. Politiet har krimteknikere på stedet og vil fortsette taktisk og teknisk etterforskning utover dagen, forteller operasjonslederen.

– Det er for tidlig å si noe om årsakssammenheng eller om det kan knyttes opp mot noe. Vi har foretatt en rundspørring i området, sier han.

Publisert: 10.05.19 kl. 06:41 Oppdatert: 10.05.19 kl. 06:52