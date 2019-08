Seilskuten SS «Christian Radich» har kollidert med brygge

HULL: Mandag ble det hull i skutesiden på SS «Christian Radich» etter at skuten kolliderte i en brygge på Sukkerbiten.

Seilskuten SS «Christian Radich» har kjørt inn i brygge på Sukkerbiten i Oslo. Direktøren anslår at reparasjonene vil koste 50.000 kroner.

Fullriggeren «SS Christian Radich» kjørte i brygga ved Sukkerbiten i Oslo. Det bekrefter direktør Vidar Pederstad til VG.

– Vi hadde et uhell da vi skulle legge til kai. Vi klarte ikke stoppe opp da vi skulle legge til brygga på grunn av vinden. Det ble et lite hull i skutesiden, men det er over vannlinjen.

– Alle som var om bord har det bra. Skadene som oppsto må repareres, ellers er det ikke spesielt dramatisk, fortsetter direktøren.

Hullet går rett gjennom skuten på begge sider foran.

Skuten ble bygget i 1937. Skipet ble opprinnelig bygget som et skoleskip som skulle brukes til opplæring av sjøfolk til den norske handelsflåten. Fra 2005 gjenopptok skuten sin skoleskipsstatus, og brukes nå til å utdanne nye befalselever ved Sjøforsvaret.

– Vi estimerer at skadene kan repareres i løpet av morgendagen, og at skadene på skuten vil koste rundt 50.000 kroner, sier Pederstad.

Han vet foreløpig ikke hvor mye reparasjonen av bryggen vil koste.

Publisert: 19.08.19 kl. 19:26