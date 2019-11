Fra venstre: Siv Renee Eriksen, Rita Elisabeth Rudiløkken, Bjørn Ingmar Berg og Elisabeth Torezen. Sistnevnte er fra AAP-aksjonen. Foto: Ola Vatn

Reagerer etter NAV-redegjørelse: – De glemmer at det dreier seg om mennesker

Tirsdag redegjorde arbeidsminister Anniken Hauglie (H) for NAV-skandalen. Siv Renee Eriksen, Rita Elisabeth Rudiløkken og Bjørn Ingmar Berg er alle berørt av skandalen, og var til stede på Stortinget.

Det er gått en uke siden det ble kjent at NAV har praktisert EØS-regelverket feil siden 2012. I flere år kan uskyldige, som har mottatt sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), ha blitt feilaktig dømt.

Siv Renee Eriksen, Rita Elisabeth Rudiløkken og Bjørn Ingmar Berg er alle berørt av skandalen. De var på Stortinget tirsdag for å høre ministerens redegjørelse av skandalen.

Berg sier han ikke har fått penger han mener å ha krav på:

– Jeg har gjort det saksbehandleren min i NAV har bedt meg om. Jeg søkte før jeg dro på ferie, og leverte meldekort da jeg kom hjem og krysset av hvilke dager jeg har vært borte. NAV har nektet meg ytelse for disse periodene. På den måten har jeg blitt skadelidende, ved at NAV har latt være å betale penger, som jeg nå har lært at jeg har krav på, Bjørn Ingmar Berg.

MØTTE PÅ STORTINGET: Bjørn Ingmar Berg Foto: Ola Vatn

Samtidig som saken vokser i omfang, mener Berg at en vesentlig ting glemmes:

– Både NAV og ministrene glemmer at det dreier seg om mennesker, og ikke bare det som NAV kaller brukere.

– Man blir ekstra sårbar, man har gjerne andre problemer enn at man mangler en jobb eller ikke kan utføre den, når man er bruker hos NAV. Man blir ekstra lett å knekke, da man opplever et så nådeløst system, og det er lett å ruinere livet til både NAV-brukeren og flere av de rundt, sier han.

Har ikke tillit

En unnskyldning var det første Hauglie begynte med, da hun åpnet redegjørelsen for Stortinget. Avslutningsvis la hun vekt på regjeringens egen gransking av skandalen.

Se video av Sivs reaksjon etter Hauglies redegjørelse:

Siv Renee Eriksen, Rita Elisabeth Rudiløkken, Bjørn Ingmar Berg og Elisabeth Torezen har samlet seg rundt et lunsjbord etter redegjørelsen.

– Vi har fått en beklagelse av Anniken Hauglie, og det er fint, men hun kan ikke påberope seg å ha noen tillit lenger. Det samme gjelder NAV. Veldig få, i hvert fall av oss, har tillit til NAV, tror Elisabeth Torezen i AAP-aksjonen.

– Vi sitter igjen med mange spørsmål, legger hun til.

Rita Elizabeth Rudløkken nikker. Etter et langtidsopphold i utlandet, som hun på forhånd sier hun fikk beskjed av saksbehandler om at var i orden, skal hun ha fått beskjed om å møte opp på NAV eller miste pengene på dagen. Hun forteller at hun møtte opp.

MØTTE PÅ STORTINGET: Rita Elisabeth Rudiløkken. Foto: Ola Vatn

– Jeg fikk da beskjed om at jeg nærmest hadde prøvd å lure de. Dette var for meg helt uforståelig. Jeg følte på mye skam og skyld. Det var ingen som kom og sa at «dette er ikke riktig», sier Rudløkken.

Siv Renee Eriksen forteller til VG om stigmaet av å være dømt som trygdesvindler, som har vært tøft å leve med.

– Jeg har isolert meg og går ikke så veldig mye ut. Det var ungene som sparket meg ut døren i dag, sier Eriksen.

– Hvordan har dagen i dag vært?

– Den har vært verdifull på den måten at det er en start på en viktig prosess. Det har vært litt lite substans og ganske mye sirkus, føler jeg. Men jeg må innrømme at jeg tross alt er optimistisk, svarer Bjørn Ingmar Berg.

