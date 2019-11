HELGEVÆRET: Snøen vil dale over store deler av Østlandet gjennom helgen. Værkartet viser nedbørsområdet over Østlandet fredag (t.v), lørdag og søndag. Foto: Meteorologisk institutt

Nå kommer vinteren – også i sør!

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i seks fylker på Østlandet. Meteorologene sier det lokalt er ventet fem til ti centimeter snø fra fredag til lørdag.

Nå nettopp







Mens vinteren allerede har vært i full gang i Nord-Norge en stund, kommer vinterværet til Østlandet i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark.

SJEKK VÆRET DER DU ER PÅ PENT.NO

Snøen kan føre til trafikale problemer, og Meteorologisk institutt anbefaler å beregne noe ekstra tid til transport og kjøring.

– Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene, heter det i farevarselet.

Mellom fem og ti centimeter

Statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt Pernille Borander forteller at det ser ut til at det allerede ligger noe snø på bakken i Halden og i Sarpsborg fredag morgen.

– Nedbørsområdet trekker seg inn mot Østlandet nå, og vi antar at det blir mest snø helst øst for Oslo og Mjøsa og innover mot Hedmark.

Ifølge meteorologene kan det lokalt komme mellom fem og ti centimeter snø. Borander sier at med de temperaturene som har vært og som er meldt på Østlandet, ser det ut til at snøen legger seg.

SNØR DET HOS DEG? Send oss dine bilder til 2200.

Meteorolog Beathe Tveita i Storm forteller at det ser ut til at det meste av nedbøren vil falle i området ved Mjøsa. Hun sier at det vil fortsette å komme spredte snøbyger gjennom lørdagen og noe snø i Agder fylkene søndag.

– For øyeblikket ligger temperaturene på minussiden i området hvor nedbøren vil falle. På lørdag vil temperaturene være rundt null i ytre strøk, så nedbøren kan komme i form av sludd, sier Tveita.

les også Glatte veier fører til mange trafikkulykker

Ellers i landet ser det ut til at helgeværet blir mer rolig med kaldt og fint vær i Nord-Norge, Vestlandet og på Sørlandet.

– Det ser ut som at Sørlandet slipper unna den snøen som kommer litt lenger øst i landet. Temperaturene ytterst mot kysten ligger rundt null grader, men synker jevnt innover landet der også og temperaturene kommer ned på minus ti grader, sier Borander.

Fint vær i Nord-Norge

Fredag morgen ble den kaldeste temperaturen i Norge målt i Bardufoss i Troms. Der viste gradestokken minus 24,5 grader.

De siste dagene har det kommet mengder med snø i Nord-Norge. Onsdag ble det målt 70 centimeter snødybde, men ifølge Pernille Borander ved Meteorologisk institutt er det ikke er meldt mer snø med det første.

les også Store snømengder i nord: Må tilbake 97 år for å finne lignende snømengder

– I Nord-Norge blir det en kald helg med klart vær, og det ser ikke ut til at det kommer mer snø før kanskje i slutten av neste uke. Snøen har falt sammen noe. I dag ble det registrert 65 centimeter snø i Tromsø, så her er det ordentlig vinter, sier meteorologen.

Publisert: 08.11.19 kl. 10:21







Mer om