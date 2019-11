SNØ BLIR TIL REGN: Mildvær fører til regn som igjen kan skape glatte veier på store deler av sør- og østlandet tirsdag. Foto: Meteorologisk institutt

Meteorologene: Ventes mer nedbør og vanskelige forhold

Snøfokk, nullføre og fare for underkjølt regn: Meteorologene advarer mot lite hyggelige kjøreforhold tirsdag.

Flere titalls hendelser i trafikken på Østlandet førte til store problemer på veiene i morgentimene og utover mandagen. Selv om nedbøren har opphørt flere steder utover dagen, forteller vakthavende meteorolog Vibeke Thyness at tirsdagens vær kan by på nye problemer:

– Vi må forberede oss på en ny dag med nedbør tirsdag. Det kommer trolig som snø i morgentimene, og så tror vi det går over til regn i løpet av dagen og kvelden – og det er først da mengdene kommer, forklarer Thyness.

Først vil det falle regn eller våt snø – deretter blir det mildvær, og nedbøren går trolig over til regn. Det vil kunne gi lokalt vanskelige kjøreforhold på Østlandet, i Telemark og Agder:

– En del av snøen som falt mandag vil nok smelte, eller i hvert fall synke sammen. Men regn oppi snø er ugreit, så man bør nok forsøke å rydde unna så mye som mulig av snøen som har kommet mandag slik at regnet tirsdag kan renne vekk, sier hun.

Det er utstedt gult farevarsel for store deler av Østlandet fordi det er fare for at regnet fryser til is.

Snøfokk kan gi dårlig sikt flere steder

Det er også utstedt gult farevarsel i flere steder i deler av Nord-Norge og i fjellet i Sør-Norge på grunn av snøfokk; vind og tørr snø i kombinasjon som kan gi svært dårlig sikt og gjøre kjøreforholdene vanskelige.

– I Nord-Norge skal vinden øke på tirsdag. Det blir også kuling fra sørøstlig retning i utsatte kyst- og fjordstrøk, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

Sør for Hardangervidda vil det komme vind fra sørøst, som vil ha størst styrke når den treffer Agder og Telemark første delen av tirsdagen.

Varsler mye sludd og snø

Utover dagen vil snøen gi seg på Østlandet, noe som gir forbigående oppholdsvær mandag kveld, forklarer Bergehim.

Et nedbørsområde kommer inn over Agder i løpet av mandag ettermiddag og kveld. Nedbøren starter trolig som sludd og snø, men stigende temperaturer tirsdag gir regn med en snøgrense på mellom 500 og 700 meter.

– Man skal være obs på at regnet lokalt kan fryse på bakken, med tanke på at det har vært kaldt i det siste, sier Bergheim.

Denne nedbøren vil bre seg innover hele Østlandet tirsdag, og snøgrensen synker dess nærmere Oslo man kommer.

Mest nedbør i Agder og Telemark

Nord for Oslo kan det meste av nedbøren falle som sludd eller snø:

– Med stigende temperaturer, nullføre og regn som kanskje fryser på bakken, kan det bli vanskelige kjøreforhold. Folk bør derfor ta litt ekstra tid når de kjører.

Mest nedbør vil det komme i Agder og Telemark, med muligheter for opp mot 30 millimeter i løpet av tirsdagen – mesteparten som regn eller våt snø.

Temperaturene på Østlandet vil holde seg stabile utover uken, før det blir noe fint vær inn mot helgen.

– Så vil temperaturene synke på nattestid igjen, på grunn av klarvær.

Publisert: 11.11.19 kl. 15:50







