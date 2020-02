Flere stengte fjelloverganger på grunn av uvær

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt på grunn av uvær, mens fylkesvei 50 Hol-Aurland er midlertidig stengt på grunn av snøras og fare for ras. Det vil ikke gjøres en ny vurdering her før mandag.

Riksvei 7 Hardangervidda er stengt for personbiler, men det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.