Hele Nordkapp isolert – 40 personer evakuert

Værfaste yrkessjåfører, bilister og bussturister – og hele Nordkapp kommune – er inntil videre isolert fra omverdenen på grunn av rasfare.

Natt til fredag er mesteparten av veinettet i kommunen stengt på grunn av ras eller fare for ras, og det er usikkert når E69 kan åpne igjen, opplyser byggeleder Torkjell Johansen i Statens vegvesen på vegvesenets hjemmesider.

Vegvesenet melder at det var tre ulike hendelser torsdag som førte til at kommunen er isolert, og at 40 personer måtte evakuere.







– Det har gått mange ras i løpet av torsdagen, og det er fortsatt stor rasfare. Værmeldingen tyder på at været fredag vil bli enda dårligere, med mye snø og vind, sier byggeleder Johnsen.

– De tok raskt grep

I 21.30-tiden meldte VG at to to brøytebiler, en lastebil og flere personbiler satt fast i kraftig uvær og flere snøskred som har gått i området Østerelva-Skarsvågrevva.

– Det har vært en episode nå med veldig dårlig vær med både snø og sterk vind. Det har gitt et snøskred så mange biler ble sperret inne i et område, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt til VG i 21.30 tiden torsdag kveld.

I en av bilene satt heldigvis ansatte i turistfirmaet 71 Grader Nord, som hadde med seg snøscootere på en henger.

– De tok raskt grep og evakuerte 10-12 personer til Kamøyvær, som er nærmeste tettsted. Dette var en kinkig situasjon, så stor takk til disse, sier Leinan Mathiesen.

De evakuerte må etter alt å dømme bli værende i Kamøyvær til fredag.

– Bilene står igjen og vi klarer ikke å få dem ut. Det var også to brøytebiler som hadde kjørt seg fast. Beskjeden er at vi må vente på dagslys i morgen og ta det derfra, sier operasjonslederen.

Venter mer uvær

Han sier det er ventet mer uvær i morgen og utover helgen, og fraråder å kjøre bil i dette området.

– Det er jo ikke uvanlig at det er dårlig uvær ute i Nordkapp i Finnmark, men nå er vi inne i en periode hvor det går skred. Det hadde også gått skred på morgenen på samme sted som der det gikk skred nå, sier Leinan Mathiesen.

Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen i 9-tiden fredag.

Publisert: 21.02.20 kl. 01:17

