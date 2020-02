Dramatisk redningsaksjon: – Så at båten gikk rett på skjæret

Dramatiske bilder viser hvordan en mann blir reddet opp av vannet, etter å ha grunnstøtt i urolig sjø på Sunnmøre fredag.

Det var 13.29 fredag ettermiddag det tikket inn en melding til Hovedredningssentralen om at en båt var savnet nord for Stad. Et redningshelikopter ble satt inn i søket.

På tur inn i søket sveipte redningsmennene innom et område for sikkerhets skyld. Utenfor øya Riste i Sande kommune fikk de øye på en båt som lignet signalementet de hadde fått oppgitt.

– Det gikk sikkert bare ett minutt fra vi fikk øye på ham – så gikk han rett på skjæret, og ble liggende helt på siden og slå i bølgene, sier Odd Arild Hansen til VG.

Han er fartøysjef og flyger om bord i redningshelikopteret RS «Idar Ulstein», med base i Florø.

Redningsmannskapene hadde fått beskjed om å lete etter en åtte meter lang snekke. Hele den dramatiske hendelsen filmet av mannskapet underveis. Fra luften så de at båten hadde kurs rett mot land, og at den gikk på et skjær 20 meter fra land.

På det tidspunktet så de ingen om bord, men fartøysjefen sier de så en åpen flamme i båten.

– Vi gjorde et lite søk der båten muligens hadde gått, men vi så ingen der. Så vi dro tilbake igjen og da så vi vrakrester og en person i vannet, sier Hansen.

Dramatiske bilder fra videoen viser hvordan mannen tilsynelatende klamret seg til et berg, mens store deler av kroppen lå i den urolige sjøen.

– Han trengte akutt hjelp. Tidvis hadde han ansiktet i vannet.

En redningsmann ble firt ned til mannen, som deretter ble heist opp i helikopteret – og reddet.

SØKER: Redningshelikopteret får øye på båten, idet den går på grunn. Foto: Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hansen forklarer at mannen hadde sekundene og minuttene på sin side. Ifølge fartøysjefen kunne dette gått riktig ille.

– Han var ganske medtatt, og ble fløyet rett til Ålesund sykehus. Han hadde flaks. Hadde vi gjort om søket og søkt lenger ut ville han antagelig mistet livet.

Redningsmannen som ble firt ned heter Vegard Ulveseth.

– Han er en erfaren redningsmann, og vært med på lignende hendelser før, forklarer fartøysjef Hansen.

Med i teamet er det totalt seks personer. I tillegg til Hansen og Ulveseth besto mannskapet fredag ettermiddag av andreflyger Rune Helland, heiseoperatør Håvard Dale, systemoperatør Thorbjørn Erland og lege Greger Halvorsen.

– Vi trener ofte sammen, driller, og vi er godt rustet til det her, sier Hansen.

Fortsatt på sykehus

Ifølge politiet ligger mannen fremdeles på Ålesund sykehus, men opplyser fredag kveld at han er ved bevissthet.

– Vi har vært til stede og snakket med ham. Han har forklart seg til politiet at han var alene i båten, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Leif Arne Mork til VG.

Han sier også at det var Hovedredningssentralen som hadde ansvaret og at de ikke deltok i aksjonen. Politiet opplyser til VG at mannen er i slutten av 40-årene og bor på Sunnmøre.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med mannen.

GRUNNSTØTT: Båten gikk på grunn ved Riste i Sande kommune på Sunnmøre fredag.

