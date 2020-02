HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet Foto: Trond Solberg

Derfor stenger ikke Norge skoler og offentlig transport: Mener ikke det er behov for det nå

– Det iverksettes bare i helt spesielle tilfeller der liv og helse står på spill og det er viktig å gjøre det for å unngå at større deler av samfunnet bryter sammen, sier helsedirektøren.

Andre land, som Japan, har valgt stenge barnehager og skoler under coronavirus-utbrudd. Det har også blitt gjort i Italia, som har stengt flere andre offentlig institusjoner og avlyst større arrangementer. I Tyskland har skoler og barnehager blitt stengt i Heinsberg-distriktet, og i USA har man stoppet flyvninger fra Kina.

– Det ser ut som om norske helsemyndigheter har gjort færre tiltak enn land som Italia og USA. Hva er grunnen til det?

– Vi er nøye på at de tiltakene vi iverksetter er de best dokumenterte. Det er gjennomført forskning på dette gjennom mange, mange år, så vi har en ganske god kunnskapsbase. Så da er det håndhygiene, hostevaner, nøyaktig og rask oppsporing av de som kan være smittede, og en frivillig karanteneordning som er det best dokumenterte tiltakene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Han understreker at man må vurdere muligheten for flere tiltak, men at det må være proporsjonalt. Helsedirektoratet mener ikke det er behov for det nå.

– Gevinsten vi kan få på helsesiden må stå i forhold til de samfunnsmessige kostnadene, sier Guldvog.

Tre nye smittet – forbereder seg på flere

Torsdag redegjorde han for beredskapen i Norge etter at en kvinne har blitt bekreftet smittet av coronaviruset. Samme kveld ble det kjent at ytterligere tre personer i Norge har testet positivt på viruset.

Tidligere på dagen sa Guldvog at Norge forbereder seg på en pandemi-situasjon med 25 prosent smittede, og at tiltak som å stenge skoler og barnehager, og å begrense offentlig transport, vil kunne vurderes.

– Bare i helt spesielle tilfeller

Guldvog sier at tiltak som å stenge barnehager og skoler eller begrense folks bevegelsesfrihet, kun gjennomføres i helt spesielle tilfeller.

– Det iverksettes bare i helt spesielle tilfeller der liv og helse står på spill og det er viktig å gjøre det for å unngå at større deler av samfunnet bryter sammen.

– Vil det kunne skje i et pandemi-scenario, eller må mer enn 25 prosent av befolkningen være smittet for at det skal være aktuelt?

– Det vil kunne skje i en innledende fase hvis det er veldig vanskelig å få kontroll på situasjonen gjennom en nøye smitteoppsporing, og hvis det er veldig mange syke som kommer samtidig uten at man kjenner til bakgrunnen for hvorfor de har blitt syke, sier Guldvog.

Han understreker at at tiltakene må være målrettede.

– Og jeg understreker at det er ingen av disse tiltakene som per i dag er veldig sannsynlige at vi vil iverksette. Det er en rekke slike tiltak, men de vil være spesialtilpasset dens situasjonen vi eventuelt vil være i. For det er litt avhengig av hvor vi får en veldig krevende situasjon.

Blant annet Italia har også innført febertester av folk som kommer inn i landet - det mener hverken FHI eller helsedirektøren at er tiltak som har god dokumentert effekt. Les mer om det her.

WHO: – Dette er deres mulighetsvindu

Sju nye land har meldt om koronasmitte det siste døgnet, deriblant Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) kommer torsdag med en klar beskjed til disse landene – deriblant Norge:

– Dette er deres mulighetsvindu. Hvis dere tar aggressive grep nå, kan dere hindre folk fra å bli syke og redde liv, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus

WHO understreker at folk kan være bekymret, med rette, men at det er viktig ikke å bli grepet av frykt.

– Dette er ikke en tid for frykt, dette er en tid for handling for å forhindre smitte og redde liv. Frykt og panikk hjelper ikke, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse.

– Må hele tiden vurderes

Helsedirektoratet vil neste uke kalle inn det som kalles sentralt totalforsvarforum for å informere alle aktørene som er ansvarlige for beredskap, og sikre at man har alle de ressursene som trengs hvis man kommer i en situasjon der det er veldig mange smittede samtidig, forteller Guldvog.

– Hva gjøres opp mot sykehjem og andre steder der folk kan være ekstra utsatt ved smitte?

– Vi har løpende samtaler med kommunene gjennom fylkesmennene, og ønsker å forsikre oss om at kommunene både på politisk og administrativt nivå, og fagfolkene, har gode planer for hvordan de skal ivareta de som er på sykehjem og de som har behov for tjenester i hjemmetjenesten.

Han kan ikke si sikkert hvilke tiltak som vil iverksettes når.

– Tiltakene må hele tiden vurderes utfra situasjonen og tiltak og erfaringer fra andre land, og vi forsøker hele tiden å oppdatere kunnskapen vår.

