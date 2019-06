KRAFTIG: Bildet viser antall lyn i tidsrommet fra klokken 05.30 til 11.30. Foto: Meteorologisk institutt, skjermdump

Nå kommer uværet

Det voldsomme tordenværet som allerede har truffet deler av landet er bare en forsmak. – Det vil bare bli verre og verre, sier statsmeteorolog Håvard Thorset.

Fra klokken 05.30 til klokken 11.30 har Meteorologisk institutt registrert nærmere 20.000 lyn. Dette er uvanlig mange, ifølge meteorologen.

– Det har vært svært mye lyn i Nordsjøen i morgentimene. Også Hordaland og Rogaland har begynt å merke det, og nå er det i gang på sørlandskysten. Nå vil det bare øke på utover, sier Thorset.

På Vestlandet vil tordenværet roe seg noe torsdag formiddag, før det igjen vil øke på utover ettermiddagen.

Onsdag varslet meteorologene et voldsomt uvær med små tornadoer, voldsomme regnbyger og kraftig tordenvær.

Farevarselet på oransje nivå for svært kraftige regnbyger er fremdeles gjeldende fra torsdag ettermiddag. Varselet gjelder så å si hele Sør- og Østlandet. Bare i Agder har det blitt noe nedjustert- til gult nivå.

– Det blir fortsatt kraftige byger der også, men de aller kraftigste bygene som kan gi virkelig store konsekvenser ser ut til å treffe Østlandet, sier Håvard Thorset.

Vil bli utfordringer

Lokalt kan det komme opp mot 30 millimeter regn på få timer. På grunn av de kraftige bygene har Norges vassdrags- og energidirektorat sendt ut varsel for flom og jordskred.

– Det er vanskelig å varsle hvor og når bygene vil treffe. De vil ikke nødvendigvis bli like kraftige alle steder. Noen vil ikke få dem i det hele tatt, sier meteorologen.

Der bygene treffer vil det imidlertid bli utfordrende.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, små bekker og elver kan endre løp, det er mulighet for flom og jordskred, vanskelige kjøreforhold og med bygene kan det komme svært kraftige vindkast, sier han.

SJELDENT SYN: Bildet er tatt fra Rødtangen i Hurum og vestover mot Holmestrand i 2009, da det dannet seg en tornado Foto: Jon Peter Asperud

Kan ta trampoliner og hagemøbler

Onsdag understreket StormGeo-meteorolog Olav Krogsæther at de varslede tornadoene ikke er på skalaen vi hører om fra for eksempel USA.

Tornado-skalaen går fra 0 til 5. I Norge har det tidligere vært registrert tornadoer med styrke på to. For torsdagens tornadovarsel er det de to første nivåene som er aktuelle.

Vil du være på den sikre siden kan det dermed være lurt å sikre løse gjenstander.

– Det vil bli lokalt kraftige vindkast i sammenheng med de voldsomme bygene. De kan flytte på hagemøbler og trampoliner, sier Thorset.

I tillegg kan tordenværet føre til en del lokale strømbrudd, ifølge meteorologen.

Slipper unna i nord

Mens man i øst trolig bør ta sikte på å holde seg innendørs, ser det ut til å bli en fin dag nord for Stadt.

– Både på Østlandet og i Trøndelag er det veldig varmt, og kan bli opp mot 30 grader begge steder. I de nordligste fylkene er det litt kjøligere, men det ser ut til å bli en fin dag i store deler av Nord-Norge.

Fredag kan det derimot se ut til at uværet fra sør beveger seg nordover. I Trøndelag er det da gult farevarsel for kraftige regnbyger og torden.

– Det kan også bli noe av det lenger nord, men det vil ikke bli like kraftig. Temperaturene vil holde seg høye, og indre strøk av Nord-Norge vil få opp mot 25 grader, sier Thorset.

Ingen sommer i sikte

Om man har et håp om sommer så fort uværet har fått rase fra seg, er beskjeden fra meteorologen skuffende.

– Det er fort gjort å sammenligne været med sommeren i fjord. Den var helt eksepsjonell, og vi kan ikke forvente at det blir sånn igjen nå, sier Thorset.

Han understreker at det kan blir noen fine perioder innimellom, men de vil ikke vare. I Sør-Norge blir luften kjøligere inn mot helgen.

– Men vi er fortsatt bare i begynnelsen av juni, legger meteorologen til.

Publisert: 06.06.19 kl. 11:25 Oppdatert: 06.06.19 kl. 11:37