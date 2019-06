HER STEMMER DE: Forslaget om endring ble vedtatt med 105 mot 64 stemmer. Foto: Odin Jæger / VG

Vedtok endringer i abortloven

Til tross for kraftig motstand vedtok Stortinget innstramminger i abortloven.

Etter flere timer med opphetet debatt, anklager og forsvarstaler, var det like etter midnatt fredag kveld duket for avstemning.

Forslaget ble vedtatt med 105 mot 64 stemmer.

Innstramningene innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i en nemnd – og var KrFs viktigste seier i regjeringsforhandlingene.

Fra talerstolen ble det rettet sterk kritikk mot statsminister Erna Solberg (H).

Flere Ap-politikere anklaget henne for å ha lagt kvinners rettigheter på forhandlingsbordet for å beholde makten. Blant dem var partiets nestleder Hadia Tajik:

– Flere håper arven etter Erna Solberg skal være at hun klarte å lage en borgerlig regjering med fire partier, men arven etter Erna Solberg er at hun er villig til å gjøre hva som helst for å beholde makt. Til og med forhandle vekk det som er grunnleggende rettigheter, til og med innføre de første innstramningene i abortloven siden 1970-tallet.

Bekkevold reagerte

Endringene har også blitt møtt med kraftig motstand utenfor korridorene på Stortinget, og før avstemningen hadde demonstranter samlet seg for å protestere.

Flere, blant annet Ap-leder Jonas Gahr Støre, mener endringen er et klart angrep på kvinners rett til selvbestemt abort. Med bekymring har de vist til innstramminger som skjer ute i verden – blant annet i Alabama, som nylig vedtok USAs strengeste abortlov.

Det fikk Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til å ta kraftig til motmæle fra talerstolen:

– Jeg tar fullstendig avstand fra det som skjer i Alabama og andre stater i USA. Men jeg tar også avstand fra dem som prøver å plassere den saken vi nå diskuterer inn i en sånn kontekst. Det mener jeg ikke hører hjemme.

Gang på gang gikk politikere fra regjeringspartiene opp på talerstolen og avviste at retten til selvbestemt abort er truet. Blant dem var Per-Willy Amundsen (Frp.)

– Justeringene som gjøres er for mange av oss i Frp helt naturlige og forsvarlige endringer som imøtekommer noen etiske problemstillinger. Det er ingen tvil om at dette har vært en seier for KrF i regjering, men det har vært en seier som de fleste fra Frp sin side mener er helt grei, sa Amundsen.

– Gjør inntrykk å se motstanden

Enkelte måtte stemme imot sin egen overbevisning, og fra talerstolen la ikke Venstres Carl-Erik Grimstad skjul på at abortinnstramningene har vært en vanskelig sak for partiet.

– Det gjør ikke så lite inntrykk å se den massive motstanden mot lovforslaget fra en nær samstemt kvinnebevegelse.

Han sa at han ikke kunne stemt for dersom han hadde oppfattet endringen i abortloven som et første skritt på veien til en ytterligere innskrenkning av retten til selvbestemt abort.

– Jeg mener det ikke er grunn til å tolke lovforslaget slik. Venstre i regjering er i så fall en garantist mot at noe slikt skjer.

