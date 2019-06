VARSLES OFTE: Varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune mener noe må gjøres med de mange kokevarslene fra Kleppe vannanlegg. Foto: JAN ERIK STOREBØ, ASKØYVÆRINGEN

Vannverket på Askøy: Kommunen sendte ut flere kokevarsler

De siste årene har Askøy kommune sendt ut en rekke kokevarsler for abonnenter som får vann fra Kleppe vannverk. Varaordfører Bård Espelid mener det nå må tas grep for å rydde opp.

– Åtte-ni kokevarsler i løpet av de siste årene indikerer at noe ikke fungerer. Nå må vi finne rotårsaken, sier Espelid, som selv bor i området som får vann fra Kleppe vannverk.

Ifølge varaordføreren har kommunen drevet jevnlig oppgradering og vedlikehold ved vannverket de siste årene.

– Dette er ikke bra nok, og vi er nødt til å gå inn og analysere situasjonen. Hvis det er tekniske ting som er problemet, må vi sørge for at det kommer i orden, sier Espelid.

Torsdag ble det nok en gang send ut kokevarsel til innbyggere i Askøy kommune. Denne gangen har syv personer blitt sendt til sykehus med symptomer som feber, magesmerte og oppkast. Fredag bekreftet kommunen at dødsfallet til et ett år gammelt barn undersøkes i forbindelse med det mulig smittefarlige vannet.

Vedlikeholdsarbeid

Allerede i april 2017 ble det sendt ut en kokeanbefaling i forbindelse med at et planlagt vedlikeholdsarbeid ved Kleppe vannverk. 15.000 askøyværinger, halvparten av kommunens innbyggere, var berørt.

Da kokeanbefalingen ble opphevet et par uker senere, skrev kommunen dette på sine Facebook-sider:

– Det planlagte vedlikeholdsarbeidet ved vannverket er gjennomført. Gjentatte vannprøver av drikkevannet viser god kvalitet.

Et halvt år senere, i oktober 2017, anbefalte Askøy kommune at folk som fikk vann fra Kleppe vannverk, kokte vannet.

KOKEVARSEL: Dette varselet ble sendt til flere askøyværinger torsdag. Foto: ASKØYVÆRINGEN

Et rensefilter i vannverket måtte skiftes, meldte kommunen den gang.

– Vi vil ikke at folk skal bli syke. Spesielt viktig er det at barn, syke og eldre er forsiktige, sier Otto Kaurin Nilsen, sa avdelingsleder for drift av vann og avløp i Askøy kommune til NRK Hordaland.

I oktober 2018 ble det igjen innført kokevarsel for vannverket.

– Grunnet driftsproblemer er det innført kokevarsel for abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk. Berørte abonnenter blir varslet med SMS- og talemelding, meldte Askøy kommune, ifølge Askøyværingen.

I vår skjedde det igjen. 9. mars meldte Bergens Tidende at abonnenter som får vann fra Kleppe vannverk, på nytt hadde blitt bedt om å koke vannet.

– Det er problemer med et filter som skal rense vannet. Dette gjelder ca. 7500 abonnenter, skrev avisen.

Gjør nye prøver

Kleppe vannverk gjør rutinemessige prøver av vannet hver mandag. Prøvene fra denne uken viste ingen avvik, men nye prøver ble tatt torsdag. Resultatet fra de siste prøvene ventes å komme i løpet av fredag.

På fredag foretar vannverket nye og mer omfattende prøver av vannet, for å kartlegge all mulig risiko. Resultatet fra disse prøvene vil imidlertid la vente på seg, og kommer kanskje ikke før på tirsdag.

– De ordinære prøvene kan i verste fall være helt fine, samtidig som det er noe i vannet. Det som gjør at man nå utvider, er at kommuneoverlegen ønsker å få kartlagt ekstraordinære prøver for å være sikre, sier Anton Bøe, leder for Vann og avløp i Askøy kommune til VG.

