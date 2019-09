PROGRAMLEDER: Andreas Wahl. Foto: Annemor Larsen, VG

NRK-program prøvde å manipulere skolevalg med fake news

I et halvt år har NRKs Folkeopplysningen spredt falske nyheter for å få ungdom ved Lillestrøm videregående skole til å stemme Senterpartiet i skolevalget.

– Dette er helt hårreisende, er reaksjonen til Andreas Sjalg Unneland, leder i Sosialistisk Ungdom.

– Dette er fullstendig rystende og uakseptabelt, sier fungerende leder Daniel Skjevik-Aasberg i Unge Høyre.

Tirsdag var det skolevalg på Lillestrøm videregående skole. Og fra Facebook-siden «Klimastreik Lillestrøm», som oppga å være drevet av ungdommer på denne skolen, var beskjeden klar: Stem Senterpartiet.

Først etter at skolevalget var gjennomført kom det en melding på siden om at den var drevet av NRKs Folkeopplysningen. Nå er alle postene som er lagt ut siden mars merket med «fake news».

Bare rektor visste

– Det stemmer at Folkeopplysningen har laget en episode om demokrati og hvilke krefter som kan påvirke oss til å velge, i en veldig oversiktlig hverdag, sier prosjektredaktør for Folkeopplysningen Jan Egil Ådland til VG.

En video som er lagt ut på Youtube viser et møte på skolen, hvor rektor Øivind Sørlie bekrefter at noen har prøvd å påvirke valget.

– Det er noen som har prøvd å påvirke skolevalget ved Lillestrøm videregående skole. Det har pågått lenge, et halvt år og med stor kraft og stor kynisme. Det er ingen andre enn jeg som har visst om det og de har fått lov av meg til å gjøre det, sier Sørlie på videoen.

Grov feilvurdering

Sosialistisk Ungdom reagerer med sjokk.

– Dette er en grov feilvurdering av NRK og vi forventer at de nå går gjennom vurderingene sine på hvordan de kunne godkjenne et slikt eksperiment. Og at de kommer med en saftig beklagelse til alle elevene ved Lillestrøm videregående, sier SU-lederen til VG.

Senterungdommen i Akershus kaller eksperimentet for «trist».

– På Lillestrøm er det mange elever som skal stemme for alle første gang og NRK har nå gitt dem et veldig dårlig møte med hvordan demokratiet i Norge fungerer. Dette er et grovt uetisk, sier SU-leder Unneland.

VANT: Folkeopplysningen fikk prisen for beste livsstilsprogram under Gullruten i Bergen i år. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

– Har noe å tilstå

På Youtube-videoen fra skolen forteller imidlertid Wahl i detalj om hvordan de har opprettet falske profiler på sosiale medier og spredt falske nyheter.

– Jeg heter Andreas Wahl og jeg har noe å tilstå. De siste seks måneden har jeg og redaksjonen i NRK-programmet Folkeopplysningen jobbet med ett mål for øye, og det er å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole, sier Wahl i videoen.

Programleder Wahl forklarer at de ville finne ut om det som skjedde i USA ved forrige valg også kan skje i Norge. Han opplyser at de opprettet en Instagram-konto som han mener en tredjedel av elevene ved skolen fulgte. Og påpeker at Senterpartiet ikke visste om eksperimentet.

– Vi ønsker å sette et søkelys på hvor sårbare vi er for påvirkning. Vi ville teste hvilke muligheter nettet og sosiale medier gir for den som måtte ønske å undergrave demokratiet, sier Wahl i videoen.

Han sier videre at de ikke kunne gjøre det på selve kommunevalget.

– Trist at NRK holder på sånn

Senterungdommen i Akerhus mener imidlertid at det delegitimerer norsk ungdom å manipulere et skolevalg.

– Det er trist at NRK holder på sånn. Det undergraver den jobben vi har gjort i valgkampen, sier fylkesleder Dorthea Enger til VG.

De får støtte fra Unge Høyre.

– Alle ungdomspartiene bruker masse tid på å sørge for riktig informasjon til elevene. Det er rett og slett fullstendig hoderystende at rektor tillater at noen valser inn på skolen med manipulasjon og desinformasjon som formål, sier Skjevik-Aasberg i Unge Høyre til VG.

Det har så langt ikke lyktes VG å få en kommentar fra Wahl.

