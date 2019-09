Kulturhistorisk museum (UiO) og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune har startet undersøkelser av Gjellestad-feltet i Halden kommune. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arkeologer har funnet kjølen på Gjellestadskipet i god stand

Kjølen på Gjellestadskipet er funnet i god stand. Vikingskipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018.

NTB

Nå nettopp







Kjølen har sluppet taket i bordgangen, og det er dermed uavklart hvordan det har sett ut, sier Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til NRK.

– Men treverket i kjølen er i så god stand som vi hadde håpet, og det betyr at det vil være mulig å grave ut deler senere, sier Rødsrud.

Han er arkeolog og prosjektleder for den historiske utgravingen ved skipet. Det er over 100 år siden forrige gang et vikingskip, Osebergskipet, ble funnet på norsk jord.

Publisert: 05.09.19 kl. 15:16







Mer om