OMKOM: Benedikte Hyld Mella, Markus Vonheim, Robin Karlsen, Kevin Berg og Kine Johnsen mistet livet i ulykken i Alta lørdag. Foto: Privat

Frigir bilder av de omkomne: Benedikte, Markus, Robin, Kevin og Kine mistet livet i helikopterulykken

Politiet har sikret seg både bilder og videoer fra flere av passasjerene som var om bord i ulykkeshelikopteret i Alta.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter lensmann Øyvind Lorentzen på en pressekonferanse mandag kveld. Han forteller at de fortsatt ikke kan si noe mer om årsaken til at helikopteret med seks personer gikk i bakken lørdag ettermiddag. De har heller ingen vitner som har sett selve styrten.

– Men vi har fått tilsendt bilder og videoer som flere av passasjerene har sendt på Snapchat. Vi har et bilde halvannet minutt før ulykken inntraff, men kan ut fra det bildet ikke se noe unormalt som sier noe om årsaken, sier lensmannen.

HELIKOPTERVRAKET: Seks personer mistet livet da et helikopter havarerte i Kvenvik-området, sørvest for Alta, lørdag ettermiddag. Foto: Tom Skoglund, Altaposten

Les også: Helitrans under etterforskning etter helikopterulykken i Alta

Ber bobilmenn melde seg

Politiet har tidligere fortalt at de har oversikt over ruten helikopteret fløy, og de har i løpet av mandagen gjort søk langs denne ruten for å se om de fant noe av interesse.

– Vi var interesserte i å søke bakover i flyruten for å se om det var deler som hadde ramlet av helikopteret, og som eventuelt kunne gi oss svar på årsakssammenheng. Men vi har så langt ikke gjort funn av deler fra helikopteret, sier Lorentzen.

Mandag kveld har de pårørende til passasjerene som omkom frigjort bilder.

Samtidig opplyser politiet at de ønsker å komme i kontakt med to voksne menn som var i en bobil i Kvenvikområdet. Mennene skal blant annet ha pratet med en jogger med hund ved Storvannet.

Politiet ber mennene ta kontakt på telefonnummer 02800.

Søk tar tid

Krevende værforhold gjør at dette søket kommer til å ta noe lengre tid enn politiet hadde forutsett, forteller han. Politiet har i tillegg hatt fullt fokus på avhør og tekniske undersøkelser.

– Selv om det nå har gått to døgn siden den tragiske ulykken, så er vi fremdeles i en innledende fase av etterforskningen, sier lensmannen.

I tillegg til en 27 år gammel svensk pilot, mistet Benedikte Hyld Mella (22), Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Kevin Berg (20) og Robin Karlsen (20) livet i ulykken. Lensmannen forteller at disse nå er fraktet til Tromsø, hvor de blant annet skal obduseres.

Les mer: Frp-politiker mistet sønnen i helikopterulykken

Etterforsker helikopterselskapet

Tidligere mandag ble det kjent at statsadvokaten har beordret etterforskning av helikopterselskapet Helitrans etter ulykken. Politiet i Finnmark har fått ordre om å etterforske blant annet luftfartstillatelsene, eventuelle begrensninger, sertifikater og teknisk tilstand hos selskapet.

– Det er en forferdelig hendelse og utrolig vondt for Alta-samfunnet og de nærmeste, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB, og fortsetter:

– I et samfunn som Alta, så kjenner veldig mange hverandre, og når en så stor gruppe ungdommer dør i en slik ulykke, så er det vondt. Det er selvfølgelig vanskelig for absolutt alle som er berørt, sier Solberg til NTB.

Sønnen og niesen til Frp-politikeren Ronny Berg var blant de seks som omkom i ulykken. Berg er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet og tidligere statssekretær i Fiskeridepartementet under daværende fiskeriminister Per Sandberg.

– Det er selvfølgelig vondt å se at noen som man har jobbet sammen med, blir rammet på den måten, sier statsministeren.

Solberg sender også en tanke til de ansatte i helikopterselskapet Helitrans.

– Det er nok også mange i selskapet som nå opplever å ha det vondt. Dette er jo en av de verste tingene som alle som driver lufttransport kan tenke seg.

Publisert: 02.09.19 kl. 18:14 Oppdatert: 02.09.19 kl. 20:54







Mer om