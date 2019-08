Politimannen Maichel Linds dramatiske historie: Dykket syv meter ned til ulykkesbilen

SVOLVÆR (VG) Da Maichel Lind kom til vannoverflaten etter sitt andre dykk ned til ulykkesbilen, fikk han øye på redningsskøyta. Nå forteller han om de dramatiske minuttene etter ulykken som kostet to personer livet.

Klokken er tre minutter over åtte lørdag kveld når politiet i Svolvær får melding om ulykken, som trolig skjedde under øvelseskjøring.

– Meldingen er at en bil med tre personer har gått i havet ved fergekaia i Svolvær. Vi springer ned i bilen og kjører rett dit, sier innsatsleder Maichel Lind til VG.

Det går bare få minutter før han og makkeren er på stedet som første utrykningsenhet.

Bilen sank kort tid før politiet kom

En kjapp vurdering gjør at innsatsleder Lind hopper i vannet for å forsøke å dykke ned.

Han er svømmelærer og tidligere svømmer og har drevet litt med fridykking. To sivile yrkesdykkere som har vært i nærheten er allerede i vannet når politiet kommer.

– «Jeg hopper uti, så får du være på land», sier jeg til makkeren min. Jeg får kledd av meg og stupt uti. Jeg svømmer ut, forteller Lind.

Bilen har drevet omtrent 25 meter ut og sunket til rundt syv meters dyp.

– Vi ble fortalt at bilen akkurat hadde sunket da vi kom. Vi kunne ikke se den men den har altså vært flytende mesteparten av tiden frem til vi kom, sier han.

Takket være de to sivile dykkerne slipper politiet å lete. En av dem forklarer hvor bilen er. Da bestemmer Lind seg for å dykke ned.

– Jeg dykker ned til bilen. Jeg kommer meg ned til bilen, men har ikke noe pust igjen til å jobbe der nede. Jeg må opp igjen. Jeg gjør et nytt forsøk, kommer meg ned til bilen, men har fremdeles ingen mulighet til å få jobbet. Det var dårlig sikt og mye alger i vannet, men jeg ser at bakluken er åpen, forklarer han.

En av yrkesdykkerne som allerede hadde vært nede ved bilen, forteller Lind at han skal ha fått tak i en arm, men at personen satt fast i bilen. Når Lind kommer opp til overflaten etter det andre dykket, ser han redningsskøyten «Sundt Flyer» komme mot dem. Han bestemmer seg for å være i vannet over bilen til de kommer frem.

TO MISTET LIVET: Det er lagt ned blomster på fergekaia der den tragiske ulykken inntraff. Foto: Jørgen Braastad, VG

Kan ha vært øvelseskjøring

Foran det ødelagte autovernet på fergekaia i Svolvær er det lagt ned to blomsterbuketter. Mandag ettermiddag var flere ungdommer og voksne fra lokalmiljøet samlet på stedet hvor den tragiske ulykken inntraff.

Ulykken kostet en kvinne i tenårene og en mann i 30-årene livet. For en tredje kvinne i 30-årene er tilstanden alvorlig, men stabil.

I en pressemelding skriver politiet at mye tyder på at de tre var ute på øvelseskjøring.

Politiet skriver at det er to familier fra det somaliske miljøet som er rammet.

– Mor og datter fra en familie, mens mannen er fra en annen familie. Kommunens kriseteam er kalt ut for å støtte de pårørende, sier politistasjonssjef i Svolvær Ketil Utne Finstad-Steira.

RYKKET UT: Innsatsleder Maichel Lind ved Svolvær politistasjon er svømmelærer og har drevet med svømming og litt med fridykking tidligere. Foto: Jørgen Braastad, VG

Stor fordel at sivile hoppet uti

Redningsskøytens kaptein Rune Pedersen ga søndag all honnør til politimannen.

– Han svømte da vi kom frem og pekte på stedet der bilen hadde gått ned. Det er svært vanskelig å fridykke, og all ære til han som prøvde. Det er stort, sa Pedersen til VG.

ROSER DYKKERNE: Kaptein Rune Pedersen på redningsskøyta «Sundt Flyer» skryter av dem som fridykket. Han måtte selv ta på utstyr og hoppe uti. Foto: Jørgen Braastad, VG

Da redningsskøyten var på plass, forteller innsatsleder Lind at han svømte inn til land igjen. En av de sivile dykkerne skal ha fått på seg mer utstyr og så hjulpet redningsskøyta med å få personene i bilen opp.

– Tror du redningsskøyten og dere hadde funnet bilen hvis ikke det var for de to sivile?

– Vi måtte ha lett mer hvis ingen var vitne til å se hvor bilen gikk ned. Det var en stor fordel for oss at sivile kunne vise oss det, sier han.

Publisert: 26.08.19 kl. 15:16 Oppdatert: 26.08.19 kl. 15:42

